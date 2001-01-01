Sprawa śmierci Oliwiera. Prokuratura apeluje do świadków

Prokuratura Okręgowa w Elblągu przejęła śledztwo w sprawie wydarzeń, jakie rozegrały się 15 sierpnia podczas interwencji policji wobec 19-letniego Oliwiera. Nastolatek dzień później zmarł w szpitalu. Prokuratura wzywa wszystkie osoby, które były świadkami tych wydarzeń i mają wiedzę na ten temat, do zgłoszenia się do śledczych. Poniżej komunikat prokuratury.

"Prokuratura Okręgowa w Elblągu informuje, że na podstawie zarządzenia z 9 września 2025 r przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo, w sprawie mającego miejsce w dniu 15 sierpnia 2025r przy ul. Robotniczej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego podczas interwencji podjętej wobec Oliwiera B. , w wyniku czego nieumyślnie spowodowano jego śmierć tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Postępowanie jest prowadzone pod sygn. akt 3007-1.Ds.40.2025.

Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Elblągu prosi o kontakt i wzywa wszystkie osoby będące świadkami zdarzenia z dnia 15 sierpnia 2025 r, posiadające wiedzę na temat okoliczności zdarzenia, a w szczególności dysponujące nagraniami dokumentującymi przebieg zdarzenia i interwencji Policji do pilnego zgłoszenia się w Prokuraturze.

Zgłoszeń można dokonywać:

- pisemnie na adres: Prokuratura Okręgowa w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg

- na adres e-mail : biuro.podawcze.poelb@prokuratura.gov.pl

- telefonicznie : Sekretariat Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Elblągu - 55 506-51-79, 506-51-69 .

prok. Ewa Ziębka

p. f. Rzecznika Prasowego PO w Elblągu

Od redakcji: Systematycznie będziemy informować Czytelników o postępach tego śledztwa. Jednocześnie ze względu na charakter sprawy wyłączamy pod tymi publikacjami możliwość komentowania. Kwestię postępowania policjantów podczas interwencji wobec 19-letniego Oliwiera wyjaśnia również Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

- Wydział Kontroli KWP w Olsztynie prowadzi czynności wyjaśniające w związku z podjętą przez elbląskich policjantów 15 sierpnia interwencją. Mają one na celu dokonać oceny prawidłowości działania funkcjonariuszy KMP w Elblągu podczas tej interwencji. Nie zaistniały żadne przesłanki do tego, aby policjanci, którzy przeprowadzili tę interwencję, mieli zostać odsunięci od czynności służbowych - informuje podkom. Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.