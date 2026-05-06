Strzelał do kotów, poniesie karę

Elbląska prokuratura domaga się 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu dla mieszkańca Pasłęka, który jest oskarżony o wielokrotne strzelanie do kotów z wiatrówki. Sprawa trafiła właśnie do sądu.

Mirosław K., mieszkaniec Pasłęka, jest oskarżony o to, że 1 kwietnia 2026 roku strzelał wielokrotnie do kotów z broni pneumatycznej, powodując u zwierząt obrażenia. Prokuratura właśnie zakończyła postępowanie w tej sprawie i skierowała do sądu wniosek o wymierzenie oskarżonemu uzgodnionej w nim kary. Mężczyzna przyznał się do winy.

- Ustawa dopuszcza możliwość zakończenia postępowania przygotowawczego w ten sposób, w przypadku stwierdzenia, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego (przyznającego się do jego popełnienia ) nie budzą wątpliwości, a jego postawa wskazuje, że cele postępowania karnego zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy - wyjaśnia Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Prokurator wnosi do sądu o orzeczenie wobec Mirosława K. 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, zobowiązanie go do informowania kuratora o przebiegu okresu próby, zakazu posiadania wszelkich zwierząt domowych na okres 5 lat i nawiązki w wysokości 1000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt, a także przepadku broni pneumatycznej – wiatrówki wraz ze śrutem jako przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.