UWAGA!

----

Strzelał do kotów, poniesie karę

 Elbląg, Strzelał do kotów, poniesie karę
(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Elbląska prokuratura domaga się 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu dla mieszkańca Pasłęka, który jest oskarżony o wielokrotne strzelanie do kotów z wiatrówki. Sprawa trafiła właśnie do sądu.

Mirosław K., mieszkaniec Pasłęka, jest oskarżony o to, że 1 kwietnia 2026 roku strzelał wielokrotnie do kotów z broni pneumatycznej, powodując u zwierząt obrażenia. Prokuratura właśnie zakończyła postępowanie w tej sprawie i skierowała do sądu wniosek o wymierzenie oskarżonemu uzgodnionej w nim kary. Mężczyzna przyznał się do winy.

- Ustawa dopuszcza możliwość zakończenia postępowania przygotowawczego w ten sposób, w przypadku stwierdzenia, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego (przyznającego się do jego popełnienia ) nie budzą wątpliwości, a jego postawa wskazuje, że cele postępowania karnego zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy - wyjaśnia Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Prokurator wnosi do sądu o orzeczenie wobec Mirosława K. 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, zobowiązanie go do informowania kuratora o przebiegu okresu próby, zakazu posiadania wszelkich zwierząt domowych na okres 5 lat i nawiązki w wysokości 1000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt, a także przepadku broni pneumatycznej – wiatrówki wraz ze śrutem jako przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

 


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Rozumiem do psów... ale kotów?? Już masz pojechane, ekipa Catsów załatwi cie....
  • No gratulacje dla elbląskich togistów. To prawie tyle co za śmierć na hetmańskiej....
  • ostatnio jedne, obecnie ukrywajcaa się "adwokat" lanser, dostał 1,5 r. wiezienia za zabicie na drodze dwoch kobiet, zrobił czołówke, to ten od trumien na kółkach... obecnie uciekł, proces trwał 5 lat 5 lat, super, sa równi i równiejsi, ale szybkie sądy :) za zabicie nawet nieumysle 1,5 z 2 mu zjechali a za koty 6 mc :) super za marychuanę wiecej dają, 5-10 lat??? za posiadanie? Kodes karny..... co?? kodeks dziecinny.
Reklama
 