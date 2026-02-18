Szuka go policja

Sąd Rejonowy Gdańsk Południe poszukuje listem gończym – Oliwiera Zgutka lat 27, s. Hidira, zam. Młynary. Mężczyzna jest poszukiwany do dobycia kary: - 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz inne.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 112 lub 47 734 19 28. Wszelkie informacje dot. poszukiwanego można przesyłać anonimowo na adres (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).



inf. KMP Elbląg