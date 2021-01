Zatrzymany za posiadanie narkotyków

Policjanci z Elbląga zatrzymali 20-latka, który był poszukiwany przez sąd do odbycia kary za kradzież. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli woreczek z amfetaminą. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

20-latek został zatrzymany w niedzielę (24.stycznia) na ulicy Niskiej w Elblągu. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 101 za kradzież. Policjanci znaleźli przy nim woreczek z amfetaminą. Podejrzany trafił do aresztu. Dodatkowo odpowie teraz za posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.