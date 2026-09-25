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Zgubił się na grzybach, znalazły go służby

 Elbląg, Zgubił się na grzybach, znalazły go służby
Fot. KMP Elbląg

Szczęśliwy finał poszukiwań zagubionego grzybiarza w okolicach Pasłęka. 24 września 77-letni mężczyzna wyszedł z domu i udał się do lasu na terenie gminy Godkowo. Niestety, podczas grzybobrania stracił orientację w terenie i nie potrafił odnaleźć drogi powrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia do działań ruszyli policjanci z Pasłęka oraz strażacy. W poszukiwania zaangażowanych było kilkudziesięciu funkcjonariuszy i strażaków. Na szczęście akcja zakończyła się szczęśliwie! Po północy mężczyzna został odnaleziony przez strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku (gm. Godkowo). Był cały i zdrowy, a jego stan nie wymagał hospitalizacji.

 

Grzybiarzu, pamiętaj o bezpieczeństwie!

Przed wyjściem do lasu:

- zabierz naładowany telefon,

- poinformuj bliskich, dokąd się wybierasz,

- wybieraj jasną, widoczną odzież,

- zwracaj uwagę na charakterystyczne punkty w terenie,

- zadbaj o zapas baterii w telefonie.

 

Jeśli stracisz orientację, nie ruszaj się bez potrzeby z miejsca. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i opisz, gdzie ostatnio znajdowałeś się lub co widzisz w swoim otoczeniu.

Bezpieczne grzybobranie to udane grzybobranie!


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Dobrze też zabrać ze sobą coś do picia i jedzenia, w lesie poruszać się wzdłuż i w pobliżu dróg leśnych, dobrze mieć telefon z aplikacją która rysuje nam trasę po której się poruszamy. Darz grzyb
  • Przy obecnym dostępie do technologii po przekroczeniu pewnego wieku obowiązkiem w czasie wychodzenia na grzyby winno być posiadanie przy sobie czegoś w rodzaju np. SmartTag kosztuje nieco ponad 90 zł, a akcja w którą zaangażowani są policjanci strażacy a nawet wojsko kosztuje tysiące złotych.
  • Medium Klient sam zadzwonił?
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    Medium(2026-09-25)
  • @rozliczyckler - Tacy ludzie wolą przez okno wyrzucić w reklamówce z biedry 300 tyś, zł na hasło wnuk/ wnuczka miała wypadek drogowy i trzeba pieniędzy na adwokata niż na jakieś SmartTagi za 90 zł,
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