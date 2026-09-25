Zgubił się na grzybach, znalazły go służby

Szczęśliwy finał poszukiwań zagubionego grzybiarza w okolicach Pasłęka. 24 września 77-letni mężczyzna wyszedł z domu i udał się do lasu na terenie gminy Godkowo. Niestety, podczas grzybobrania stracił orientację w terenie i nie potrafił odnaleźć drogi powrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia do działań ruszyli policjanci z Pasłęka oraz strażacy. W poszukiwania zaangażowanych było kilkudziesięciu funkcjonariuszy i strażaków. Na szczęście akcja zakończyła się szczęśliwie! Po północy mężczyzna został odnaleziony przez strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku (gm. Godkowo). Był cały i zdrowy, a jego stan nie wymagał hospitalizacji.

Grzybiarzu, pamiętaj o bezpieczeństwie!

Przed wyjściem do lasu:

- zabierz naładowany telefon,

- poinformuj bliskich, dokąd się wybierasz,

- wybieraj jasną, widoczną odzież,

- zwracaj uwagę na charakterystyczne punkty w terenie,

- zadbaj o zapas baterii w telefonie.

Jeśli stracisz orientację, nie ruszaj się bez potrzeby z miejsca. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i opisz, gdzie ostatnio znajdowałeś się lub co widzisz w swoim otoczeniu.

Bezpieczne grzybobranie to udane grzybobranie!