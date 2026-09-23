Nie ma chętnych na Dąbrowę

Mieszkańcy Dąbrowy będą musieli trochę dłużej poczekać na Centrum Integracyjno – Rekreacyjne. Na przetarg mający wyłonić wykonawcę nie wpłynęła żadna oferta.

Projekt utworzenia Centrum Integracyjno – Rekreacyjnego na Dąbrowie został zgłoszony do ubiegłorocznego głosowania w Budżecie Obywatelskim. Zagłosowało na niego 664 mieszkańców okręgu nr 2 i został skierowany do realizacji.

W planach było wybudowanie placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, boiska do koszykówki (z jednym koszem) i stół do ping - ponga. Miały się tam znaleźć ławki, altana palenisko do rekreacji

Na to trzeba będzie jednak poczekać. Na przetarg mający wyłonić wykonawcę nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie zostanie unieważnione. Przetarg prawdopodobnie zostanie powtórzony.