Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej

Rosyjski śmigłowiec przez niecałą minutę przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej niedaleko Braniewa – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

23 września, kilka minut po godzinie 1, rosyjski śmigłowiec przekroczył granicę polską-rosyjską w okolicach Braniewa. Śmigłowiec Mi-8 Rosyjskich Sił Zbrojnych w polskim obszarze powietrznym przebywał 42 sekundy, wleciał na odległość około 300 metrów. Poderwane zostały polskie myśliwce, siły naziemne pozostawały w stanie gotowości.