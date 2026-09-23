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Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej

 Elbląg, Polski śmigłowiec Mi8 (zdjęcie poglądowe; autor Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski śmigłowiec Mi8 (zdjęcie poglądowe; autor Ministerstwo Obrony Narodowej

Rosyjski śmigłowiec przez niecałą minutę przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej niedaleko Braniewa – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

23 września, kilka minut po godzinie 1, rosyjski śmigłowiec przekroczył granicę polską-rosyjską w okolicach Braniewa. Śmigłowiec Mi-8 Rosyjskich Sił Zbrojnych w polskim obszarze powietrznym przebywał 42 sekundy, wleciał na odległość około 300 metrów. Poderwane zostały polskie myśliwce, siły naziemne pozostawały w stanie gotowości.


       „Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Obsady systemów obrony powietrznej RP prowadzą całodobową obserwację, pozostając w ciągłej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.” - możemy przeczytać w mediach społecznościowych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.


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