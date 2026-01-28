Złapani za kratki

Wyjęli kratki odwadniające i wrzucili je do… rzeki. Dokładniej rzeki Elbląg. Troje osób myślało, że nie poniesie odpowiedzialności za swój czyn. A był on po prostu głupi, co później sami przyznali.

33-latek oraz dwie kobiety w wieku 23 i 19 lat pijąc alkohol i przemieszczając się po elbląskiej starówce, stwierdzili w pewnym momencie, że mogą wyjąć z bruku, metalowe kratki odwadniające. Gdy już to zrobili nie wiedzieli co z nimi dalej zrobić, więc… wrzucili je do rzeki. Osoby zostały rozpoznane przez policjantów z nagrań kamer monitoringu.

Cała trójka usłyszała zarzuty kradzieży. Za ten czyn kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Wartość elementów wyceniono na 1500 złotych.

Osoby te w trakcie przesłuchania przyznały, że piły tego dnia alkohol i nie umiały logicznie wytłumaczyć swojego postępowania.