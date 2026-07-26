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Zwrócił na siebie uwagę, był poszukiwany

 Elbląg, Zwrócił na siebie uwagę, był poszukiwany
(fot. KMP Elbląg)

Pewien 31-latek skupił na sobie uwagę policjantów prewencji, gdy na widok radiowozu zmienił kierunek, w którym szedł i skręcił, w boczną uliczkę. Gdy policjanci go wylegitymowali, okazało się,,, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

31-latek był poszukiwany do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności. Dodatkowo w kieszeni miał woreczek strunowy z amfetaminą.

- Teraz trafi do aresztu, a także usłyszy zarzut posiadania substancji psychotropowej. Za posiadanie narkotyku może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

 


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