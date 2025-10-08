1/3 na zdrowotną edukację

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu z zajęć edukacji zdrowotnej wypisali się wszyscy uczniowie. To jedyna taka szkoła w naszym mieście. Jak jest w innych? Poprosiliśmy ratusz o przesłanie danych na temat liczby uczniów, którzy się z zajęć wypisali (lub wypisali ich rodzice).

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do rozkładu lekcji wzbudziło opór części społeczeństwa. Przedmiot zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Jest nieobowiązkowy, ale trzeba się z niego wypisać (w przeciwieństwie do religii, na którą trzeba się zapisać).

Wystąpiliśmy do elbląskiego Urzędu Miejskiego z prośba o przesłanie danych na temat liczby uczniów, których z tych zajęć wypisali rodzice.

Pierwszy wniosek jest taki, że nie ma łatwej odpowiedzi, dlaczego 2/3 uczniów na zajęcia nie będzie uczęszczać. Naszym zdaniem wymaga to pogłębionej analizy na szczeblu Departamentu Edukacji. Możemy przypuszczać, że duża była rola nauczycieli i dyrekcji w poszczególnych szkołach, w których potrafiono przekonać rodziców i uczniów, że warto...

Szkoły podstawowe: 47,19 proc.

W szkołach podstawowych na edukację zdrowotną chodzi mniej więcej co drugi uczeń. Na tym szczeblu edukacji zajęcia z tego przedmiotu są prowadzone w klasach 4-8. Niewielką większość stanowią ci, których z ww. zajęć wypisali rodzice. To jednak tylko część odpowiedzi na pytanie, dlaczego uczniowie wypisują się z zajęć, dużo zależy od poszczególnej szkoły. Procentowo najwięcej uczniów na edukację zdrowotną uczęszcza w Szkole Podstawowej nr 8 – 74,77 proc. (80 na 107), najmniej w SP nr 9 – 27,65 proc. (60 na 217). W poniższej tabeli przedstawiamy, jaki procent uczniów uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Elbląg.

szkoła podstawowa procent uczniów, który uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej nr 1 47,86 proc. nr 3 30,75 proc. nr 4 47,12 proc. nr 6 52,6 proc. nr 8 74,77 proc. nr 9 27,65 proc. nr 11 38,89 proc. nr 12 67,02 proc. nr 14 48,13 proc. nr 15 54,07 proc. nr 16 33,92 proc. nr 18 44,53 proc. nr 19 50,69 proc. nr 21 55,04 proc. nr 23 47,65 proc. nr 25 53,76 proc.

Warto też zwrócić uwagę na liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia z edukacji zdrowotnej w poszczególnych rocznikach. Generalna zasada jest taka, że najwięcej procentowo uczęszcza czwartoklasistów; najmniej ósmoklasistów, choć w poszczególnych szkołach może to wyglądać inaczej. Swoistą ciekawostką jest fakt, że w klasach ósmych w szkołach podstawowych nr 3, nr 9 i nr 23 z edukacji zdrowotnej wypisali się wszyscy uczniowie. Niewiele lepiej jest w SP nr 19, gdzie na 111 ósmoklasistów z ww. zajęć nie wypisały się... dwie osoby.

W poniższej tabeli przedstawiamy procentową liczbę uczniów wg klas uczęszczających na zajęcia z edukacji zdrowotnej.

Klasa Procent uczniów, który uczęszcza na zajęcia z edukacji zdrowotnej Szkoła, w której największy procent uczniów danego rocznika uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej Szkoła, w której najmniejszy procent uczniów danego rocznika uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej czwarta 70,92 proc. SP nr 15 (94,92 proc.) SP nr 16 (40,66 proc.) piąta 61,94 proc. SP nr 15 (80,3 proc.) SP nr 9 (33,96 proc.) szósta 52,06 proc. SP nr 25 (81,67 proc.) SSP nr 3 (7,58 proc.) siódma 30,62 proc. SP nr 8 (88,24 proc.) SP nr 9 (6,67 proc.) ósma 20,51 proc. SP nr 8 (84,62 proc.) SSP nr 3, SP nr 9, SP nr 23 (0 proc.)

Szkoły ponadpodstawowe: 10,66 proc.

W szkołach ponadpodstawowych zajęcia edukacji zdrowotnej odbywają się przez dwa lata, przy czym muszą być umieszczone w planach lekcji klas pierwszych lub drugich, lub trzecich. Podobnie, jak w przypadku szkół podstawowych, da się zauważyć zależność, że im uczniowie starsi, tym mniej chętnie zapisują się na edukację zdrowotną. Przy czym w niektórych szkołach są całe roczniki, które w komplecie wypisały się z ww. zajęć. Szczególnym przypadkiem jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1, gdzie z edukacji zdrowotnej wypisali się wszyscy uczniowie. Niewiele lepiej jest w III i IV Liceum Ogólnokształcącym, gdzie z ww. zajęć nie wypisały się cztery osoby. A z drugiej strony mamy Zespół Szkół Mechanicznych, gdzie na zajęcia z edukacji zdrowotnej uczęszcza 41,67 uczniów (140 na 366)

W poniższej tabeli przedstawiamy, jaki procent uczniów uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Elbląg.

szkoła ponadpodstawowa procent uczniów, który uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej I Liceum Ogólnokształcące 5,07 proc. II Liceum Ogólnokształcące 4,52 proc. III Liceum Ogólnokształcące 1,57 proc. IV Liceum Ogólnokształcące 2,7 proc. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 38,81 proc. Zespół Szkół Gospodarczych 3,35 proc. Zespół Szkół Technicznych 6,79 proc. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych 2,56 proc. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 13,37 proc. Zespół Szkół Mechanicznych 41,67 proc Zespół Szkół Zawodowych nr 1 0 proc.

„Najbardziej chętnie” na zajęcia z edukacji zdrowotnej uczęszczają uczniowie klas pierwszych. W kolejnych więcej osób wypisuje się z ww. zajęć. Przykładem jest tu I LO: w pierwszej klasie na 147 uczniów na zajęcia edukacji zdrowotnej będzie chodzić 21 uczniów; w klasach drugich i trzecich wypisali się wszyscy.

W poniższej tabeli przedstawiamy procentową liczbę uczniów wg klas uczęszczających na zajęcia z edukacji zdrowotnej.

Klasa Procent uczniów, który uczęszcza na zajęcia z edukacji zdrowotnej Szkoła, w której największy procent uczniów danego rocznika uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej Szkoła, w której najmniejszy procent uczniów danego rocznika uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej pierwsza 19,69 proc. ZSM (53,23 proc.) ZSIŚiU (8,96 proc.) druga 10,61 proc. ZSEiO (42,59 proc.) ZSZ nr 1, I LO, III LO, ZST-I (0 proc.) trzecia 7,56 proc. ZSEiO (37,41 proc.) ZSZ nr 1, I LO, IV LO, ZST, ZST-I (0 proc.)

`W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na 14 uczniów trzeciej klasy na zajęcia edukacji zdrowotnej uczęszczać będą 4 osoby.

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych. W szkole podstawowej w SOSW nr 1 na edukację zdrowotną uczęszcza 57,58 proc. uczniów. Przy czym trzeba zauważyć, że w klasach 4 – 6 nikt się z tych zajęć nie wypisał. W analogicznej szkole w SOSW nr 2 nie zrezygnowało z edukacji zdrowotnej 46,67 proc. uczniów. Tutaj w każdej klasie ktoś się wypisał. W Branżowej Szkole I Stopnia w SOSW nr 1 w zajęciach edukacji zdrowotnej uczestniczy 66,67 proc. uczniów. W pierwszej klasie wypisała się jedna osoba, w w drugiej połowa uczniów. Przy czym należy pamiętać, że do placówek w SOSW uczęszcza 108 osób, z czego na zajęcia edukacji zdrowotnej – 60.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie szkoły w Elblągu, dla których organem prowadzącym jest miasto Elbląg, to z zajęć edukacji zdrowotnej nie wypisało się 32,95 proc. uczniów. Przy czym od razu trzeba zauważyć, że jest to tylko sucha liczba. Jeżeli wgłębimy się w szczegóły, to okazuje się że w kolejnych rocznikach uczniów te liczby są różne. Podobnie różnie bywa z wypisywaniem się z zajęć, jeżeli chodzi o poszczególne szkoły.

Najprościej jest wprowadzić obowiązkowe lekcje, tylko że aż 2/3 rodziców uczniów nie widzi potrzeby, aby ich dzieci na te zajęcia uczęszczały.