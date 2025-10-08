1/3 na zdrowotną edukację

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu z zajęć edukacji zdrowotnej wypisali się wszyscy uczniowie. To jedyna taka szkoła w naszym mieście. Jak jest w innych? Poprosiliśmy ratusz o przesłanie danych na temat liczby uczniów, którzy się z zajęć wypisali (lub wypisali ich rodzice).
Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do rozkładu lekcji wzbudziło opór części społeczeństwa. Przedmiot zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Jest nieobowiązkowy, ale trzeba się z niego wypisać (w przeciwieństwie do religii, na którą trzeba się zapisać).
Wystąpiliśmy do elbląskiego Urzędu Miejskiego z prośba o przesłanie danych na temat liczby uczniów, których z tych zajęć wypisali rodzice.
Pierwszy wniosek jest taki, że nie ma łatwej odpowiedzi, dlaczego 2/3 uczniów na zajęcia nie będzie uczęszczać. Naszym zdaniem wymaga to pogłębionej analizy na szczeblu Departamentu Edukacji. Możemy przypuszczać, że duża była rola nauczycieli i dyrekcji w poszczególnych szkołach, w których potrafiono przekonać rodziców i uczniów, że warto...
Szkoły podstawowe: 47,19 proc.
W szkołach podstawowych na edukację zdrowotną chodzi mniej więcej co drugi uczeń. Na tym szczeblu edukacji zajęcia z tego przedmiotu są prowadzone w klasach 4-8. Niewielką większość stanowią ci, których z ww. zajęć wypisali rodzice. To jednak tylko część odpowiedzi na pytanie, dlaczego uczniowie wypisują się z zajęć, dużo zależy od poszczególnej szkoły. Procentowo najwięcej uczniów na edukację zdrowotną uczęszcza w Szkole Podstawowej nr 8 – 74,77 proc. (80 na 107), najmniej w SP nr 9 – 27,65 proc. (60 na 217). W poniższej tabeli przedstawiamy, jaki procent uczniów uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Elbląg.
|
szkoła podstawowa
|
procent uczniów, który uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej
|
nr 1
|
47,86 proc.
|
nr 3
|
30,75 proc.
|
nr 4
|
47,12 proc.
|
nr 6
|
52,6 proc.
|
nr 8
|
74,77 proc.
|
nr 9
|
27,65 proc.
|
nr 11
|
38,89 proc.
|
nr 12
|
67,02 proc.
|
nr 14
|
48,13 proc.
|
nr 15
|
54,07 proc.
|
nr 16
|
33,92 proc.
|
nr 18
|
44,53 proc.
|
nr 19
|
50,69 proc.
|
nr 21
|
55,04 proc.
|
nr 23
|
47,65 proc.
|
nr 25
|
53,76 proc.
Warto też zwrócić uwagę na liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia z edukacji zdrowotnej w poszczególnych rocznikach. Generalna zasada jest taka, że najwięcej procentowo uczęszcza czwartoklasistów; najmniej ósmoklasistów, choć w poszczególnych szkołach może to wyglądać inaczej. Swoistą ciekawostką jest fakt, że w klasach ósmych w szkołach podstawowych nr 3, nr 9 i nr 23 z edukacji zdrowotnej wypisali się wszyscy uczniowie. Niewiele lepiej jest w SP nr 19, gdzie na 111 ósmoklasistów z ww. zajęć nie wypisały się... dwie osoby.
W poniższej tabeli przedstawiamy procentową liczbę uczniów wg klas uczęszczających na zajęcia z edukacji zdrowotnej.
|
Klasa
|
Procent uczniów, który uczęszcza na zajęcia z edukacji zdrowotnej
|
Szkoła, w której największy procent uczniów danego rocznika uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej
|
Szkoła, w której najmniejszy procent uczniów danego rocznika uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej
|
czwarta
|
70,92 proc.
|
SP nr 15 (94,92 proc.)
|
SP nr 16 (40,66 proc.)
|
piąta
|
61,94 proc.
|
SP nr 15 (80,3 proc.)
|
SP nr 9 (33,96 proc.)
|
szósta
|
52,06 proc.
|
SP nr 25 (81,67 proc.)
|
SSP nr 3 (7,58 proc.)
|
siódma
|
30,62 proc.
|
SP nr 8 (88,24 proc.)
|
SP nr 9 (6,67 proc.)
|
ósma
|
20,51 proc.
|
SP nr 8 (84,62 proc.)
|
SSP nr 3, SP nr 9, SP nr 23 (0 proc.)
Szkoły ponadpodstawowe: 10,66 proc.
W szkołach ponadpodstawowych zajęcia edukacji zdrowotnej odbywają się przez dwa lata, przy czym muszą być umieszczone w planach lekcji klas pierwszych lub drugich, lub trzecich. Podobnie, jak w przypadku szkół podstawowych, da się zauważyć zależność, że im uczniowie starsi, tym mniej chętnie zapisują się na edukację zdrowotną. Przy czym w niektórych szkołach są całe roczniki, które w komplecie wypisały się z ww. zajęć. Szczególnym przypadkiem jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1, gdzie z edukacji zdrowotnej wypisali się wszyscy uczniowie. Niewiele lepiej jest w III i IV Liceum Ogólnokształcącym, gdzie z ww. zajęć nie wypisały się cztery osoby. A z drugiej strony mamy Zespół Szkół Mechanicznych, gdzie na zajęcia z edukacji zdrowotnej uczęszcza 41,67 uczniów (140 na 366)
W poniższej tabeli przedstawiamy, jaki procent uczniów uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Elbląg.
|
szkoła ponadpodstawowa
|
procent uczniów, który uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej
|
I Liceum Ogólnokształcące
|
5,07 proc.
|
II Liceum Ogólnokształcące
|
4,52 proc.
|
III Liceum Ogólnokształcące
|
1,57 proc.
|
IV Liceum Ogólnokształcące
|
2,7 proc.
|
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
|
38,81 proc.
|
Zespół Szkół Gospodarczych
|
3,35 proc.
|
Zespół Szkół Technicznych
|
6,79 proc.
|
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych
|
2,56 proc.
|
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
|
13,37 proc.
|
Zespół Szkół Mechanicznych
|
41,67 proc
|
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
|
0 proc.
„Najbardziej chętnie” na zajęcia z edukacji zdrowotnej uczęszczają uczniowie klas pierwszych. W kolejnych więcej osób wypisuje się z ww. zajęć. Przykładem jest tu I LO: w pierwszej klasie na 147 uczniów na zajęcia edukacji zdrowotnej będzie chodzić 21 uczniów; w klasach drugich i trzecich wypisali się wszyscy.
W poniższej tabeli przedstawiamy procentową liczbę uczniów wg klas uczęszczających na zajęcia z edukacji zdrowotnej.
|
Klasa
|
Procent uczniów, który uczęszcza na zajęcia z edukacji zdrowotnej
|
Szkoła, w której największy procent uczniów danego rocznika uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej
|
Szkoła, w której najmniejszy procent uczniów danego rocznika uczęszcza na zajęcia edukacji zdrowotnej
|
pierwsza
|
19,69 proc.
|
ZSM (53,23 proc.)
|
ZSIŚiU (8,96 proc.)
|
druga
|
10,61 proc.
|
ZSEiO (42,59 proc.)
|
ZSZ nr 1, I LO, III LO, ZST-I (0 proc.)
|
trzecia
|
7,56 proc.
|
ZSEiO (37,41 proc.)
|
ZSZ nr 1, I LO, IV LO, ZST, ZST-I (0 proc.)
`W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na 14 uczniów trzeciej klasy na zajęcia edukacji zdrowotnej uczęszczać będą 4 osoby.
Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych. W szkole podstawowej w SOSW nr 1 na edukację zdrowotną uczęszcza 57,58 proc. uczniów. Przy czym trzeba zauważyć, że w klasach 4 – 6 nikt się z tych zajęć nie wypisał. W analogicznej szkole w SOSW nr 2 nie zrezygnowało z edukacji zdrowotnej 46,67 proc. uczniów. Tutaj w każdej klasie ktoś się wypisał. W Branżowej Szkole I Stopnia w SOSW nr 1 w zajęciach edukacji zdrowotnej uczestniczy 66,67 proc. uczniów. W pierwszej klasie wypisała się jedna osoba, w w drugiej połowa uczniów. Przy czym należy pamiętać, że do placówek w SOSW uczęszcza 108 osób, z czego na zajęcia edukacji zdrowotnej – 60.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie szkoły w Elblągu, dla których organem prowadzącym jest miasto Elbląg, to z zajęć edukacji zdrowotnej nie wypisało się 32,95 proc. uczniów. Przy czym od razu trzeba zauważyć, że jest to tylko sucha liczba. Jeżeli wgłębimy się w szczegóły, to okazuje się że w kolejnych rocznikach uczniów te liczby są różne. Podobnie różnie bywa z wypisywaniem się z zajęć, jeżeli chodzi o poszczególne szkoły.
Najprościej jest wprowadzić obowiązkowe lekcje, tylko że aż 2/3 rodziców uczniów nie widzi potrzeby, aby ich dzieci na te zajęcia uczęszczały.