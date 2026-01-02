203 do 180 w starciu o Informację Turystyczną

Elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zdobył tylko 180 punktów. Jego konkurent – Fundacja Grupa Wodna uzyskał 203 punkty. Tak oferty na prowadzenie punktów Informacji Turystycznej w Elblągu ocenili miejscy urzędnicy. Teraz decyzja należy do prezydenta.

Dotychczasowa umowa na prowadzenie Informacji Turystycznej w Elblągu wygasłą z końcem 2025 r. Usługę przez ostatnie trzy lata prowadził elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W nowym konkursie PTTK ma rywala - Fundację Grupa Wodna. Umowa ze zwycięzcą konkurs ma być podpisana na dwa lata, opiewać na 220 tys. zł za rok i dotyczyć wprowadzenia dwóch punktów IT - całorocznego w Ratuszu Staromiejskim i sezonowego w Bramie Targowej. Dodatkowe uznanie można było zdobyć za propozycję poprowadzenia trzeciego punktu.

Oferent ma zapewnić pracowników do obsługi punktów, znających język angielski (dodatkowo także niemiecki), którzy będą udzielać informacji turystom odwiedzającym nasze miasto, pomagać im w rezerwacjach noclegów, sprzedawać pamiątki, ale także będą przygotowywać materiały promocyjno-reklamowe o Elblągu, prowadzić statystyki odwiedzin punktów informacji turystycznej, prowadzić i aktualizować bazę turystyczno-noclegową i przeprowadzać rocznie minimum 2 tysiące ankiet wśród turystów, prowadzić turystyczną stronę miasta w Internecie i współpracować z przedsiębiorcami tej branży i urzędem w sprawie promocji wydarzeń i imprez.

PTTK zaproponował prowadzenie trzech punktów Informacji Turystycznej; trzeci czynny w dni powszednie w godzinach 8-16 znajdować miałby się w biurze oddziału przy ul. Krótkiej. W IT pracowałyby dwie osoby przez cały rok, na sezon planowano zatrudnienie trzeciej osoby. Urzędnicy z komisji konkursowej przyznali ofercie 180 punktów (na 225 możliwych do uzyskania).

Również Fundacja Grupa Wodna zaproponowała prowadzenie trzeciego punktu, który znajdować miałby się na przystani Grupy Wodnej przy ul. Wybrzeże Gdańskie. Punkt byłby czynny w sezonie letnim codziennie w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego oraz Caffe Przystań. W punktach Informacji Turystycznej zatrudnione byłyby dwie osoby, w trakcie „wysokiego sezonu” oraz wydarzeń wnioskodawca zadeklarował zatrudnienie kolejnych dwóch pracowników. Przełożyło się to na 203 punkty od urzędników.

Komisja zarekomendowała prezydentowi podpisanie umowy z Grupą Wodną. O decyzji prezydenta dowiemy się najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dni.

