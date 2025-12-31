Elbląg w oczach turystów

Turystom w Elblągu najbardziej podoba się... Stare Miasto i Brama Targowa. Chcieliby m.in. areny do ASG i więcej toalet. Urzędnicy przeanalizowali ankiety, które wypełniali turyści w punktach Informacji Turystycznej.

530 ankiet (z czego 436 wypełnionych prawidłowo) trafiło do elbląskiego ratusza w ramach badań ruchu turystycznego w naszym mieście. Takie badanie odbywa się co roku, przeprowadza je elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w ramach obowiązków związanych z prowadzeniem miejskich punktów Informacji Turystycznych. Jak wypadło nasze miasto w turystycznych ankietach?

Na pytanie "Co skłoniło Cię do odwiedzenia Elbląga?" (Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi) niemal jedna trzecia (31 proc.) wskazała historyczne zabytki. Drugie miejsce zdobył... rejs „statkiem po trawie” po Kanale Elbląskim, który zaznaczono na 25 proc. ankietach; architekturę wskazało 24 proc.

Pozostałe odpowiedzi nie zebrały 5 proc. wskazań; za wyjątkiem odpowiedzi „Inne”, którą zaznaczyło 9 proc. ankietowanych.

„Turyści najczęściej wskazywali chęć zobaczenia Starego Miasta, zainteresowanie architekturą i odbudową starówki oraz zabytkami historycznymi (katedra, Brama Targowa). Elbląg jest postrzegany przede wszystkim jako miasto wyjątkowo atrakcyjne pod względem historyczno-architektonicznym. (…) Promocja miasta powinna opierać się na dwóch filarach: architektura i zabytki oraz Kanał Elbląski” - czytamy we wnioskach urzędników dotyczących tego pytania zamieszczonych w sprawozdaniu z ankiet przygotowanym przez Departament Promocji i Turystyki elbląskiego ratusza.

Ciekawe są też odpowiedzi o to, co najbardziej podobało się w Elblągu? (Można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedzi). Gwiazdami zostało Stare Miasto (66 proc.) i Brama Targowa (64 proc.). Kolejne miejsca zajęły katedra pw. św. Mikołaja (45 proc.), rejs/Kanał Elbląski (29 proc.), bulwary nad rzeką (20 proc.), muzeum (19 proc.), galerie/centrum handlowe/przestrzeń publiczna (14 proc.). Inne pojedyncze wskazania to niecałe 2 proc. „W odpowiedzi "Inne" turyści wpisali m.in. określenia: Ogrody, W kawiarni, figurki Piekarczyka, Parki, Nowa Holandia, Kolej Drezynowa, Park Dolinka, Budynek Schichaua, lody, Kocia Kawiarnia, Przejażdżka rowerem wzdłuż kanału, Hotel Młyn, Zawody, Wszystko” - czytamy w sprawozdaniu.

Czego brakuje? Pogłębionych odpowiedzi. Ankietowani wskazali tylko trzy zabytki, chociaż na samym Starym Mieście jest ich kilkadziesiąt. Z punktu widzenia turysty są w większości niewidoczne, bo nieoznakowane. Turysta, który pierwszy raz przyjechał do naszego miasta (wśród ankietowanych aż 68 proc. zaznaczyło taką odpowiedź) nie wie, na co na Starym Mieście zwrócić uwagę. Spośród tych, których specjalnie zaznaczać nie trzeba, zwraca uwagę brak Galerii EL – z jednej strony byłeho podominikańskiego kościoła, z drugiej miejsca prezentacji ciekawej sztuki.

Warto też zwrócić uwagę na dopisek dotyczący Muzeum - „doceniane, ale brakuje mu szerokiego zasięgu. Częste uwagi dotyczą niedostępności obiektu” - czytamy w sprawozdaniu.

Co więc, zdaniem ankietowanych, trzeba poprawić, aby Elbląg przyciągał więcej turystów? To pytanie było otwarte i... ponad 60 proc. ankietowanych nie udzieliło na nie odpowiedzi. Pozostali zaproponowali m.in. arenę do ASG (air soft gun), więcej darmowych parkingów, więcej imprez wewnętrznych i zewnętrznych, więcej atrakcji dla rodzin z dziećmi, unowocześnić transport publiczny, publiczne toalety, warsztaty i półkolonie, infrastrukturę rowerową i więcej wydarzeń historycznych i kulturalnych.

„Obszary wymagające uwagi to: potrzeba rozszerzenia oferty atrakcji, szczególnie aktywności niezależnych od pogody; niewielkie, ale powtarzające się problemy infrastrukturalne: toalety – niedobór, kosze – za małą ilość; parkowanie – brak miejsc parkingowych na starówce; postulaty dotyczące organizacji ruchu turystycznego i dostępu do obiektów: wieża Katedry – brak otwartej wieży w poniedziałki, utrudnienia wynikające głównie z ograniczeń technicznych tj. brak windy, ograniczone godziny wejść; muzeum – ograniczone godziny otwarcia obiektu; duża popularność wieży kontrastuje z ograniczeniami w dostępności obiektu” - czytamy we wnioskach do pytania dotyczącego poprawy atrakcyjności Elbląga.

Naszych czytelników zapraszamy do lektury rozmowy z Leszkiem Marcinkowskim, przewodnikiem PTTK i prezesem elbląskiego oddziału PTTK o tym, co warto zobaczyć w Elblągu. A potem do kulturalnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach na temat potencjału turystycznego naszego miasta.