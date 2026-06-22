Rak prostaty jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Przez długi czas może rozwijać się bez żadnych dolegliwości, dlatego tak duże znaczenie ma profilaktyka i wczesne wykrywanie choroby. Specjaliści zalecają, aby mężczyźni po 40. roku życia regularnie zgłaszali się na wizyty urologiczne i wykonywali badanie poziomu PSA we krwi, zwłaszcza jeśli w rodzinie występowały przypadki raka prostaty.

Gdy wyniki badań budzą wątpliwości, możliwe jest poszerzenie diagnostyki, m.in. o biopsję prostaty, także w nowoczesnej formie biopsji fuzyjnej. Rak prostaty nie zawsze przebiega w ten sam sposób – u części pacjentów wystarczająca jest uważna obserwacja, u innych konieczne jest wdrożenie leczenia radykalnego.

W wielu przypadkach raka prostaty można skutecznie leczyć, zwłaszcza jeśli choroba zostanie wykryta na wczesnym etapie. Coraz większą rolę odgrywają nowoczesne, małoinwazyjne metody, w tym chirurgia robotyczna, zapewniająca wysoką precyzję i szybszy powrót do sprawności. Co szczególnie istotne – takie leczenie jest dostępne lokalnie. W Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu wykonywane są operacje z wykorzystaniem robota chirurgicznego. To realny dostęp do światowych standardów leczenia, bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków.

Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty przypomina, że regularne badania, czujność onkologiczna i dostęp do nowoczesnych technologii – takich jak chirurgia robotyczna dostępna w Elblągu – naprawdę ratują życie.

23 czerwca – Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty

23 czerwca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty – dzień poświęcony zwróceniu uwagi na jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn. Rak gruczołu krokowego wyprzedził już raka płuc jako najczęstszy nowotwór złośliwy występujący u mężczyzn, co dodatkowo podkreśla wagę profilaktyki i wczesnego wykrywania choroby.

Rak prostaty przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. Często pierwsze dolegliwości pojawiają się dopiero w momencie wystąpienia przerzutów, kiedy leczenie staje się bardziej złożone. Dlatego tak istotna jest profilaktyka – zaleca się, aby mężczyźni od 40. roku życia regularnie zgłaszali się na wizyty urologiczne oraz wykonywali badania poziomu PSA (antygenu swoistego dla prostaty) we krwi, szczególnie jeśli występuje obciążenie rodzinne. W przypadku nieprawidłowych wyników lekarz może zlecić dalszą diagnostykę, w tym biopsję prostaty, również w formie biopsji fuzyjnej. Badania te są mało inwazyjne, a ich wykonanie może uratować życie.

Rak gruczołu krokowego może mieć bardzo różny przebieg – od postaci nieistotnej klinicznie, wymagającej jedynie obserwacji i regularnych kontroli, po chorobę wymagającą radykalnego leczenia operacyjnego. Jest to nowotwór, który można skutecznie leczyć, również z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak małoinwazyjna chirurgia robotyczna, dostępna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu od stycznia bieżącego roku. Zabiegi wykonywane z użyciem robota chirurgicznego charakteryzują się wysoką precyzją, mniejszym urazem operacyjnym oraz szybszym powrotem pacjenta do sprawności i codziennego funkcjonowania.

Ważnym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego jest pakiet onkologiczny realizowany na podstawie karty DiLO. Ścieżka ta działa bardzo sprawnie – od momentu postawienia diagnozy, przez pogłębioną diagnostykę, aż do leczenia operacyjnego. Pozwala ona szybko zidentyfikować pacjentów wymagających leczenia radykalnego, w tym operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego, i zaproponować im terapię w odpowiednim czasie.

Przed ustaleniem terminu zabiegu bierze się pod uwagę m.in. czas od wykonania biopsji prostaty. Zwykle konieczne jest odczekanie minimum 8 tygodni, aby umożliwić prawidłowe wygojenie tkanek i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo operacji. Choć może się to wydawać długim okresem, jest on w pełni uzasadniony medycznie i stanowi ważny element przygotowania do nowoczesnego, małoinwazyjnego leczenia chirurgicznego.

Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty to okazja do przełamywania barier i zachęcania mężczyzn do rozmowy o zdrowiu. Świadomość, regularne badania i odpowiedzialne podejście do profilaktyki to najlepsza droga do wczesnego wykrycia choroby i skutecznego leczenia, również przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć medycyny, takich jak chirurgia robotyczna.