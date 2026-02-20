74. rocznica procesu głównego w Sprawie Elbląskiej

Elbląski Komitet Upamiętniania Weteranów, w poczuciu odpowiedzialności za pamięć historyczną oraz w hołdzie uczestnikom i ofiarom wydarzeń związanych ze Sprawą Elbląską, serdecznie zaprasza do udziału w uroczystości upamiętniającej 74. rocznicę procesu głównego w Sprawie Elbląskiej.

Termin: 24 lutego 2026 r. (wtorek) Program: godz. 17:00 uroczystość przy pomniku ku czci Ofiar Sprawy Elbląskiej. godz. 17:30 oprowadzanie po wystawie pt. „Sprawa Elbląska – Pamiętamy”, Kamieniczki Elbląskie, ul. Św. Ducha 3–4 Niech wspólna obecność będzie wyrazem szacunku, pamięci i troski o prawdę historyczną

Elbląski Komitet Upamiętniania Weteranów