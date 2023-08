78 lat dla harcerstwa

Pan Kazimierz Puc ma dziś 90 lat, był jednym z pierwszych uczestników akcji „Operacja 1001 Frombork”. - Jestem z Hufca Tychy, w harcerstwie już od 78 lat. Wstąpiłem do niego zaraz po II wojnie światowej, miałem wówczas 12 lat. W sobotę we Fromborku spotkałem się z przyjaciółmi, mam ich tu mnóstwo. To bardzo wzruszający dzień, to jest człowiekowi potrzebne, aby spotkać znajomych, którzy są bezinteresowni, po prostu lubimy się. To jest wspaniałe, tak jest tylko w harcerstwie. Harcerstwo nie jest żeby dawać, ale żeby z niego czerpać. Oddałem mu 78 lat życia, żadnego z tych lat nie żałuję – mówi pan Kazimierz.

Pięćdziesiąt lat temu harcerska i nie tylko młodzież rozpoczęła odbudowę Fromborka w ramach „Operacji 1001 Frombork ” . W sobotę (12 sierpnia) odbyły się uroczyste obchody upamiętniające tę rocznice. Jednym z ich uczestników był pan Kazimierz Puc z Chrzanowa, który uczestniczył w odbudowywaniu miasta. - Moje wspomnienia z tamtego czasu już się niestety zacierają. Minęło tyle lat.....Wzruszyłem się dzisiaj, spotkałem wielu przyjaciół tutaj – mówi pan Kazimierz.

W harcerstwie pan Kazimierz jest już 78 lat. - Co ja dałem harcerstwu? Wszystkie te lata mojego życia...Wychowałem mnóstwo wspaniałych instruktorów, hufcowych, drużynowych, prowadziłem wiele akcji. Pierwszą drużynę, którą prowadziłem, to były dzieci z bardzo biednych rodzin. Z nich wyrosło wielu porządnych ludzi, a między innymi na pogrzebie mojej żony podszedł do mnie mężczyzna i mówi, że on jest z drużyny piętnastki i ma tytuł dr habilitowanego. Czy to nie jest powód do dumy? - mówi pan Kazimierz.

Do harcerstwa wstąpił zaraz po zakończeniu II wojny światowej. - Nie wiedziałem wówczas nic o harcerstwie. Miałem jednak wspaniałych instruktorów. Nasze memento harcerskie to było: nie potom przypiął harcerski krzyż, by błyszczał mi na piersi, lecz bym pamiętał, że w drodze wzwyż harcerze idą pierwsi - mów. - Nie to, że namawiam młodzież do wstępowania do harcerstwa, jedynie informuję, czym ono jest, jakie ma zadania i jakie daje możliwości, a człowiek wolny ma prawo wyboru. W harcerstwie warto być. Przyrzeczenie harcerskie brzmi: mam szczerą wolę służyć bogu i Polsce, być posłusznym prawu harcerskiemu. Szczera wola – to znaczy chcę być harcerze – mówi pan Kazimierz.

Pan Kazimierz nieustannie wierzy w młodzież. - Młodzież jest taka, jaką się im pozwoli być. Jeśli młodzież jest źle wychowywana, czy obdarzania nadmierną miłością macierzyńska, to ją to deformuje. Młodzi ludzie powinni mieć od początku swoje obowiązki w domu. Wówczas będą dobrze wychowani - podkreśla pan Kazimierz.