85 relacji osób ocalałych z ludobójstwa na Wołyniu

„Ocaleni z ludobójstwa. Wspomnienia Polaków z Wołynia” to najnowsza książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku. Promocja publikacji w Elblągu odbyła się w środę (12 lipca). W spotkaniu wzięli udział jej autorzy dr Joanna Karbarz-Wilińska i Bartosz Januszewski.

Jak podkreśliła dr Joanna Karbarz-Wilińska, chociaż w ostatnich latach wiemy coraz więcej o zbrodni ludobójstwa dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, to jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Autorzy przygotowując książkę, chcieli upamiętnić ofiary zbrodni, jak i stworzyć publikację, która mogłaby pomóc większemu gronu odbiorców zapoznać się z tą sprawą. - Jest to zbiór 85 relacji, które udało nam się zebrać. Są one spisane przez bezpośrednich świadków tych zbrodni, dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów w latach 40. ubiegłego wieku na południowo-wschodnich terenach II Rzeczypospolitej - mówi dr Joanna Karbarz-Wilińska.

Jak zaznacza współautorka książki, w relacjach przewijają się opisy sytuacji, jaka panowała w latach przedwojennych, aż do rozpoczęcia II wojny światowej., - Z tych opisów wyziera przede wszystkim obraz dobrych relacji. Ludność polska i ukraińska mieszkała na tych terenach ze sobą od pokoleń i mogła zżyć się ze sobą, przyzwyczaić do tego stanu rzeczy. Natomiast potem w tych relacjach mamy opisy początków zbrodni, których dokonywali ukraińscy nacjonaliści. Te początki miały już miejsce w 1939 roku, a następnie są już w książce opisy tych makabrycznych zbrodni – mówi dr Joanna Karbarz-Wilińska,

Jak udało zebrać się relacje świadków? - 62 relacje są to materiały pozyskane w latach 80. ubiegłego wieku przez środowisko żołnierzy Armii Krajowej. Zwrócono się z apelem do świadków zbrodni wołyńskiej, aby spisali oni swoje wspomnienia i odesłali listownie. Pozostałe 23 relacje są zebrane współcześnie od bardzo już sędziwych osób, które w chwili ludobójstwa miały zaledwie kilka lat – mówi dr Joanna Karbarz-Wilińska.

Spotkanie poprowadziła Grażyna Wosińska, obecny był także dr Daniel Czerwiński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku.