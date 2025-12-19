Czy Elbląg jest gotowy na hokejową ekstraklasę?

Hokeiści Cracovii Kraków lub Unii Oświęcim na tafli elbląskiego lodowiska? Taki scenariusz może się spełnić w kolejnym sezonie hokejowym. Wystarczy, że Fudeko GAS Gdańsk awansuje do ekstraklasy i nadal będzie rozgrywać swoje mecze na tafli lodowiska „Helena”. Czy elbląskie lodowisko jest gotowe na hokejową ekstraklasę?

Występujące w I lidze hokeja (drugi poziom rozgrywkowy) Fudeko GAS Gdańsk swoje domowe mecze rozgrywa na tafli elbląskiego lodowiska Helena. Wynika to z konfliktu o użytkowanie hali Olivia w Gdańsku. W wielkim uproszczeniu: władze Stoczniowca Gdańsk (drugiego gdańskiego klubu hokejowego) nie zgadzają się na mecze Fudeko w roli gospodarza na tym obiekcie. A Stoczniowiec dzierżawi halę do 2036 r. Władze Gdańska planują budowę lodowisk w innych miejscach miasta, ale zanim wybudują, to Fudeko musi szukać domu poza stolicą województwa pomorskiego.

- Gramy tam, gdzie nas chcą, gdzie nas lubią i gdzie czujemy się u siebie. Na lodowisku Helena w Elblągu rozgrywamy swoje mecze domowe i myślę, że tak zostanie na dłużej. Chyba, że sytuacja się zmieni, ale na dziś nic na to nie wskazuje – mówił Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy Fudeko GAS Gdańsk w programie „Cały ten sport” emitowanym na antenie TVP 3 Gdańsk.

Fudeko jest liderem I ligi (36 punktów po 14 meczach), o 8 oczek wyprzedza Sabers Oświęcim (ta drużyna rozegrała 10 meczów) i o 9 pkt Podhale Nowy Targ (rozegrało 14 meczów). Biorąc pod uwagę, że o ewentualnym awansie rozstrzygnie faza play – off, należy jednak zadać pytanie co w przypadku ewentualnego awansu gdańskich hokeistów do Polskiej Ligi Hokeja.

- Gramy po to, żeby wygrywać, żeby grać jak najwyżej. Będąc, praktycznie przez cały sezon, liderem rozgrywek, prowadzone są rozmowy na temat przyszłego sezonu. Stąpamy twardo po ziemi, przede wszystkim trzeba zapewnić budżet – wyjaśniał Arkadiusz Bruliński

Zdaniem rzecznika koszt występów w hokejowej ekstraklasie to minimum 3 miliony złotych.

- Życzę Elblągowi, MOSiRowi, który nas gości i wszystkim osobom, które nam pomagają, aby i to lodowisko się rozwijało. Wiem, że są plany modernizacji band, oświetlenia. Oni też chcą być gotowi na podejmowanie w Elblągu ekstraklasowej drużyny. Mam nadzieję, że tak się stanie – mówił rzecznik prasowy gdańskiej drużyny.

W elbląskim Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji potwierdziliśmy, że wstępne rozmowy się toczą. Na razie jednak żadna decyzja nie została podjęta. Jeżeli jednak hokejowa ekstraklasa zawitałaby na taflę Heleny niezbędne byłyby inwestycje.

- Aby elbląskie lodowisko było dopuszczone do rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja (PLH) konieczne są następujące zmiany: montaż band lodowiska z boksami dla zawodników i boksami kar, zgodnych z wymaganiami IIHF, które byłyby dostosowane nie tylko do PLH, ale także na potrzeby parahokeja na sledgach, wymiana oświetlenia, montaż kamer nad bramkami oraz powiększenie szatni dla zawodników. Konieczne byłoby zatem przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż nowych band (szacowany koszt to ok. 1-1,2 mln zł) – informuje MOSiR.

MOSiR „nie zasypia gruszek w popiele” i już szuka pieniędzy na sfinansowanie ewentualnych inwestycji. Korzystając z „„Programu budowy lodowisk Edycja 2025” Do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony wniosek dotyczący wymiany oświetlenia. Obecnie jest na etapie oceny i weryfikacji.

- MOSiR w Elblągu, jako zarządca obiektu, jest otwarty na rozmowy dotyczące rozwoju sportu hokejowego, w tym wykorzystania krytego lodowiska na potrzeby rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja, jednak wszelkie decyzje w tym zakresie wymagają szerszej analizy możliwości organizacyjnych i finansowych, ze strony MOSiR w Elblągu oraz Gminy Miasto Elbląg – dodaje MOSiR.

Na razie pozostaje trzymać kciuki za gdańskich hokeistów. Fudeko GAS „doczekało się” już kibiców mieszkających na stałe w Elblągu. Najszybciej gdańszczan na elbląskiej tafli będzie można zobaczyć 24 i 25 stycznia w dwumeczu z SMS PZHL Katowice. Wcześnie Fudeko rozegra dwa dwumecze wyjazdowe z Opole United i Sabers Oświęcim.