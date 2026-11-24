W szkole w Dziewieniszkach uczy się ponad 100 dzieci polskiego pochodzenia.

- Chcemy, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia były dla nich pełne ciepła, radości i nadziei. Pamiętajmy o naszych Rodakach, że jesteśmy z nimi i że mimo dzielących nas kilometrów łączy nas jedno polskie serce – apelują organizatorzy, którymi są Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Klub Gazety Polskiej w Elblągu im. Romualda Traugutta.