Akcja Zielone Zatorze

Więcej zieleni, piękniejsze otoczenie i dobra sąsiedzka energia! W piątek, 4 września o godz. 11, zapraszamy mieszkańców na teren za budynkiem przy ul. Skrzydlatej 56, gdzie wspólnie odmienimy przestrzeń u zbiegu ulic Malborskiej i Skrzydlatej.

Akcja „Zielone Zatorze – wspólne nasadzenia roślin” jest jednym z działań realizowanych w ramach mini-projektu „Zatorze w formie – Aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji”. Jego celem jest integracja lokalnej społeczności i zachęcanie mieszkańców do wspólnej troski o najbliższe otoczenie.

Podczas spotkania uczestnicy posadzą nowe rośliny oraz dowiedzą się, jak o nie dbać i dlaczego zieleń jest tak ważna dla estetyki i mikroklimatu osiedla. Grunt pod nasadzenia zostanie wcześniej profesjonalnie przygotowany – wystarczą więc chęci do działania i dobry humor!

To doskonała okazja, aby zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia, poznać sąsiadów i wspólnie stworzyć miejsce, które będzie cieszyć mieszkańców przez kolejne lata.

Przyjdźcie i razem z nami zazieleńcie Zatorze!