Autobusem kwadrans dłużej

Zamiast 60 minut – 75. Tyle będzie można przejechać na jednym bilecie elbląską komunikacją miejską, kiedy wejdą w życie (kolejne) zmiany w cenniku biletów. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni podejmą decyzję w sprawie wydłużenia czasu obowiązywania biletu za 5 złotych.

Przypomnijmy: dotychczas jeżeli kupiliśmy bilet u kierowcy lub motorniczego, to płaciliśmy 5 zł za możliwość jazdy 60 minut (albo do ostatniego przystanku, jeżeli podróż trwałaby dłużej i odbywała się jednym środkiem lokomocji). Pewną ciekawostką był fakt, że ten sam bilet kupiony w biletomacie był złotówkę tańszy.

I na takie, przyznajmy dość ekstrawaganckie rozwiązanie, zwróciły uwagę służby wojewody warmińsko-mazurskiego.

- W piśmie Wojewody wskazano na możliwość stwierdzenia nieważności aktu normatywnego wprowadzającego zróżnicowanie cen biletów w zależności od miejsca zakupu. W ocenie Wojewody taka sytuacja dotyczy biletu 60-minutowego zakupionego u kierowcy wymienionego w poz. 4 tabeli „Cennik biletów czasowych i krótkookresowych” - czytamy w uzasadnieniu uchwały, nad którą będą pracować elbląscy radni.

W wielkim skrócie: ważność dotychczasowego biletu godzinnego zakupionego u kierowcy została wydłużona do 75 minut (kwadrans dłużej). Nowy bilet ma obowiązywać dwa tygodnie po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Jeśli oczywiście takie rozwiązanie przegłosują radni na sesji 26 marca. Wszystko wskazuje na to, że ten projekt uchwały zyska poparcie większości.

Na tej samej sesji rozpatrywany będzie również projekt uchwały wprowadzającej bezpłatne przejazdy komunikacją miejską podczas tegorocznych Dni Elbląga. Te odbędą się od 26 do 28 czerwca.