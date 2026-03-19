Autobusem kwadrans dłużej

Zamiast 60 minut – 75. Tyle będzie można przejechać na jednym bilecie elbląską komunikacją miejską, kiedy wejdą w życie (kolejne) zmiany w cenniku biletów. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni podejmą decyzję w sprawie wydłużenia czasu obowiązywania biletu za 5 złotych.

Przypomnijmy: dotychczas jeżeli kupiliśmy bilet u kierowcy lub motorniczego, to płaciliśmy 5 zł za możliwość jazdy 60 minut (albo do ostatniego przystanku, jeżeli podróż trwałaby dłużej i odbywała się jednym środkiem lokomocji). Pewną ciekawostką był fakt, że ten sam bilet kupiony w biletomacie był złotówkę tańszy.

I na takie, przyznajmy dość ekstrawaganckie rozwiązanie, zwróciły uwagę służby wojewody warmińsko-mazurskiego.

- W piśmie Wojewody wskazano na możliwość stwierdzenia nieważności aktu normatywnego wprowadzającego zróżnicowanie cen biletów w zależności od miejsca zakupu. W ocenie Wojewody taka sytuacja dotyczy biletu 60-minutowego zakupionego u kierowcy wymienionego w poz. 4 tabeli „Cennik biletów czasowych i krótkookresowych” - czytamy w uzasadnieniu uchwały, nad którą będą pracować elbląscy radni.

W wielkim skrócie: ważność dotychczasowego biletu godzinnego zakupionego u kierowcy została wydłużona do 75 minut (kwadrans dłużej). Nowy bilet ma obowiązywać dwa tygodnie po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Jeśli oczywiście takie rozwiązanie przegłosują radni na sesji 26 marca. Wszystko wskazuje na to, że ten projekt uchwały zyska poparcie większości.

Na tej samej sesji rozpatrywany będzie również projekt uchwały wprowadzającej bezpłatne przejazdy komunikacją miejską podczas tegorocznych Dni Elbląga. Te odbędą się od 26 do 28 czerwca.

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • czekamy na hejt w stylu kto za to zapłaci, czy radzieccy koledzy śpią jeszcze? u Was jest dwie godziny szybciej, z mojej strony brawo, fajna decyzja
  • Do zkmu, zlikwidujcie zakup biletów u kierowcy, nie mamy czasu sprzedawać biletów, mamy się skupić na prowadzeniu pojazdu a często jest tak że klucimy się z różnymi ludźmi, bo nie mamy wydać, bo rzuci garść klepakow, dosyć!!!! Wskaż ie w którym mieście jest sprzedaż biletów u kierowcy!!!! W dobie biletomatow, aplikacji, kup bilet itp Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
  • @Kierowca q - Popieram jako pasażer ! Często i gęsto kierowca podczas jazdy kasuje co przyczynia się do braci uwagi na jezdni ! Po drugie przez taką usługę podczas postoju następują opóźnienia i kierowcy często wariują na trasie by nadrobić. ! Po trzecie skoro jest automat to trzeba się przygotować na odpowiednią opłatę by udało się kupić bilet !
  • Kto zapłaci, to akurat wiadomo. Ale to raczej towarzyszom(przyjaciołom radzieckim) marzy się coraz więcej datków, dodatków i danin i marzenie o poprzednim systemie.
  • @Kierowca q - Nie "kłucimy" tylko "kłócimy"!!! Ale reszta jak najbardziej słuszna! Popieram!!!
    zdecydowany dziadek stefek(2026-03-19)
  • Na bilecie 5 minutowym często nie przejadę jednego przystanku bo ktoś kupuje bilet. Według rozkładu powinnam przejechać 3 przystanki.
  • Mamy 2026 rok są biletomaty, aplikacje na telefon gdzie można kupić bilet. Tymczasem kierowca musi prowadzić sprzedaż, przecież to jest jakiś żart. Później są opóźnienia, bo jegomoście kupują bilety u kierowców. Czy ZKM raczy w końcu zlikwidować taką sprzedaż? W czasie pandemii nie było z tym problemów. Widzę, że inni komentujący też poruszyli ten temat.
