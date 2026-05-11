Przygotowania do sezonu na Dolince

W Parku Wodnym Dolinka trwają przygotowania do otwarcia obiektu w sezonie letnim. Zaplanowano m.in. rozbudowę parkingu przy kompleksie basenowym.

- Obecnie na terenie obiektu prowadzone są prace przygotowawcze i konserwacyjne. Obejmują one m.in. czyszczenie niecek basenowych, przeglądy urządzeń technicznych oraz instalacji, montaż elementów wyposażenia, a także gruntowne porządkowanie nawierzchni okołobasenowej. Wszystkie działania mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu przyszłych użytkowników – informuje MOSiR w Elblągu.

Zaplanowano również rozbudowę parkingu. Jak zapowiada MOSiR w Elblągu, jeszcze przed szczytem sezonu letniego parking przy kompleksie basenowym zostanie powiększony o dodatkowe 100 miejsc postojowych.

- W związku z prowadzonymi pracami oraz koniecznością zabezpieczenia dostępności miejsc dla odwiedzających, od maja do końca sierpnia wstrzymana zostanie sprzedaż karnetów parkingowych dla podmiotów zewnętrznych. Decyzja ta podyktowana jest troską o wygodę i płynność obsługi gości – informuje MOSiR w Elblągu.

Park Wodny Dolinka w otwarto w 2025 roku, w ubiegłym sezonie odwiedziło go 67 tys. osób. Termin otwarcia Parku Wodnego w tym sezonie nie jest jeszcze znany, jest uzależniony od warunków pogodowych. Podamy tę informację, jak tylko termin będzie ustalony.