Betlejemskie Światło Pokoju w Elblągu

Komenda Hufca ZHP Elbląg zaprasza mieszkańców Elbląga na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju do rąk biskupa elbląskiego oraz wszystkich elblążan. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 20 grudnia o godz. 18.00 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

Betlejemskie Światło Pokoju to wyjątkowy symbol pokoju, pojednania i nadziei. Jego historia rozpoczyna się w Betlejem, w Grocie Narodzenia Pańskiego, gdzie płonie wieczny ogień. Od niego co roku skauci zapalają płomień, który w międzynarodowej sztafecie wędruje przez kraje i kontynenty, trafiając także do Polski i Elbląga.

Dla harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju to nie tylko tradycja, ale realne zobowiązanie do czynienia dobra, budowania braterstwa i troski o drugiego człowieka. Światło przekazywane jest m.in. do parafii, szkół, szpitali, urzędów oraz domów prywatnych.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: „Pielęgnuj dobro w sobie".

Nawiązuje ono do fragmentu 5. rozdziału Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan i porównuje ludzkie życie do ogrodu. Ogród, aby był piękny i pełen życia, wymaga stałej troski, cierpliwości i pracy. Trzeba nie tylko dbać o to, co dobre i wartościowe, ale także usuwać to, co szkodliwe – tak jak usuwa się chwasty, które zabierają roślinom światło, wodę i przestrzeń do wzrostu.

Podobnie jest z człowiekiem. Każdy z nas jest „ogrodem", o który należy dbać: duchowo, psychicznie i fizycznie. Tegoroczne hasło zachęca do refleksji nad własnym życiem, do dostrzegania dobra w sobie i świadomego pielęgnowania go poprzez codzienne wybory, relacje z innymi i troskę o siebie. Jednocześnie przypomina, że zło- zarówno w nas samych, jak i w otaczającym świecie - nie znika samo. Wymaga odwagi, pracy i konsekwencji, by je usuwać.

Harcerze podkreślają, że dopiero pielęgnując dobro w sobie, możemy skutecznie nieść je dalej i wpływać na świat wokół nas. Betlejemskie Światło Pokoju jest więc nie tylko symbolem, ale także wezwaniem do działania- do czynienia dobra w codziennym życiu.

Organizatorzy zachęcają uczestników uroczystości do zabrania ze sobą lampionów lub zniczy, aby móc zabrać Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów.

Niech motto tegorocznej drogi Betlejemskiego Światła Pokoju - „Pielęgnuj dobro w sobie!" - towarzyszy nam w czasie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz w nowym roku. Czuwaj!