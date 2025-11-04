UWAGA!

Bezpłatnie po prawną pomoc

 Elbląg, Ilustracja do tekstu, arch. portEl.pl
Ilustracja do tekstu, arch. portEl.pl

Prezydent Elbląga ogłosił konkurs na prowadzenie punktu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w 2026 roku. Zakładane na takie zadanie środki są niższe niż w poprzednich latach.

Przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 ma być oferowana nieodpłatna pomoc prawna, mediacja, poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna. Punkt ma działać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.30.

Na realizację zadania miasto planuje przeznaczyć niespełna 147 tys. zł, choć kwota może się zmienić w zależności od przyjętej przez Radę Miejską uchwały budżetowej. Co ciekawe, w roku 2025 samorząd zakładał na realizację podobnego zadania kwotę niemal 211 tys. zł, rok wcześniej niemal 203 tys. zł.

- Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę - czytamy w ogłoszeniu konkursu.

Oferty można składać do 24 listopada.

red.

  • Jakie prawo? W tym kraju? Aahahahaah! xD Nauczcie się w końcu, że dla ludzi z odpowiedniego klanu i z odpowiednich kręgów towarzyskich, nie ma czegoś takiego jak prawo! Prawo to jest dla zwykłego szaraczka! Gdyby było inaczej, to prezydent Duda, wspólnie i w porozumieniu z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, nie awansowaliby w lipcu na stopień generała, człowieka który jest synem drugiego generała (doradcy Kosiniaka) i jednocześnie bratem trzeciego generała (awansowanego rok temu) POMIMO(!), że kilka lat temu w Giżycku w ośrodku wojskowym wszczął pijacką burdę, podczas której brutalnie pobił interweniującą policjantkę. Postępowania przeciw niemu, "niezależne" organy i służby umorzyły. Dostał jedynie grzywnę, która po roku(!) uległa zatarciu(!).. P.S. : generał Bieniek senior, jako doradcza Kosiniaka nie ma dostępu do informacji niejawnych, czyli nie wiadomo w związku z czym doradza, skoro nie ma dostępu do informacji. Powód cofnięcia Certyfikatu Bezpieczeństwa? Jazda autem pod wpływem alkoholu. Dobrze, że przynajmniej interweniujących policjantów z drogówki nie pobił. W końcu nazwisko zobowiązuje. A Wy dalej wierzcie w "Państwo prawa" i głosujcie na PiS, PO, SLD i PSL xD ahahahaha naiwni jesteście?! xD
    Elbląski Książę Powraca!(2025-11-04)
