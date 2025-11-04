Bezpłatnie po prawną pomoc

Prezydent Elbląga ogłosił konkurs na prowadzenie punktu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w 2026 roku. Zakładane na takie zadanie środki są niższe niż w poprzednich latach.

Przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 ma być oferowana nieodpłatna pomoc prawna, mediacja, poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna. Punkt ma działać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.30.

Na realizację zadania miasto planuje przeznaczyć niespełna 147 tys. zł, choć kwota może się zmienić w zależności od przyjętej przez Radę Miejską uchwały budżetowej. Co ciekawe, w roku 2025 samorząd zakładał na realizację podobnego zadania kwotę niemal 211 tys. zł, rok wcześniej niemal 203 tys. zł.

- Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę - czytamy w ogłoszeniu konkursu.

Oferty można składać do 24 listopada.