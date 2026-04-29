Bieg i Marsz Nadziei na rzecz hospicjum. Większy limit uczestników!

Zainteresowanie VII Biegiem i Marszem Nadziei na rzecz Hospicjum Elbląskiego przerosło oczekiwania organizatorów. Na liście startowej jest już 300 osób, dlatego zapadła decyzja o zwiększeniu limitu uczestników. Każdy otrzyma pamiątkową koszulkę i medal, które prezentujemy na zdjęciu.

Do 12 maja trwają zapisy na VII Elbląski Bieg i Marsz Nadziei, który został objęty patronatem honorowym prezydenta Elbląga. Można to zrobić przez stronę elektronicznezapisy.pl Wpisowe wynosi 70 zł dla osób powyżej 12. roku życia i 35 zł dla dzieci do 12. roku życia. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzi koszulka, medal oraz posiłek na mecie. Ponadto 6 najszybszych kobiet oraz mężczyzn na dystansach 5 i 10 kilometrów otrzyma pamiątkowe statuetki. Na liście startowej jest już 300 osób, dlatego organizatorzy zwiększyli limit uczestników do 350.

Bieg i Marsz Nadziei to charytatywne wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz miejskich imprez. Co roku przyciąga uczestników, którzy nie tylko chcą rywalizować na trasie, ale także włączyć się w akcję na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie działalności hospicjum, które każdego dnia niesie pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Link do zapisów.

Program: 17 maja, Bażantarnia

9:00-11:00 Rejestracja uczestników

10:00 Piknik Rodzinny

11:00 Start biegu na 5 km

11:10 Start biegu na 10 km

11:30 Początek wydawania posiłków

11:30 Start Marszu Nadziei (ok. 3 km)

12:45 Start biegu dla dzieci

14:00 Dekoracja zwycięzców

14:30 Zakończenie Pikniku

Organizatorami są: Hospicjum Elbląskie, MOSiR w Elblągu