 Elbląg, Olimpia rozstała się z trenerem
Po ostatnich, niezbyt satysfakcjonujących wynikach sportowych, piłkarze pierwszej drużyny Olimpii Elbląg znów zostali bez trenera. Klub poinformował o rozstaniu z Damianem Hebdą.

Odpadnięcie z Wojewódzkiego Pucharu Polski z Tęczą Biskupiec (porażka 0:2 w Biskupcu), trzy porażki, w trzech ostatnich meczach ligowych. Ostatnie wyniki żółto-biało-niebieskich były jedną z przyczyn rozstania się Olimpii Elbląg z trenerem pierwszego zespołu – Damianem Hebdą.

Damian Hebda przejął pierwszy zespół w październiku ubiegłego roku, po rozstaniu się klubu z Damianem Jarzębowskim, u którego był asystentem. Pod jego rządami Olimpijczycy zdobyli 22 punkty w 17 meczach. Na taki dorobek złożyło się 7 zwycięstw, 1 remis i 9 porażek. Bilans bramek: 24 zdobyte i 32 porażki.

Olimpijczycy odpadli z Wojewódzkiego Pucharu Polski, po wstydliwej porażce z czwartoligową Tęczą Biskupiec. Rundę wcześniej Elblążanie wyeliminowali Stomil Olsztyn (2:1 w Olsztynie).

Obecnie żółto-biało-niebiescy mają 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Liczba drużyn, która w tym sezonie pożegna się z pierwszą grupą III ligi może się zwiększyć, w zależności od tego, ile drużyn z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego spadnie z II ligi. Obecnie w II lidze na miejscu spadkowym są rezerwy łódzkiego ŁKS.

W najbliższym meczu Olimpię poprowadzą Karol Przybyła i Rafał Starzyński.

SM

Najnowsze artykuły w dziale Olimpia

Artykuły powiązane tematycznie

  • Bez dobrego finansowania zawodników i trenera tą drużynę czeka dalszy spadek, ponieważ nikt nie będzie chciał grać i trenować zespół za "Bóg Zapłać".
  • Chyba dziś nie zasnę-:)
  • 13 miejsce bezpieczne przed spatkiem
  • Zawsze trener jest winny. Nie zarzad, nie slabo zawodnicy tylko trener.... W takim tempie zwalniania i z taka kasa za prace, to tylko zostana do zatrudnienia trenerzy z Afryki. Pojecia nie maja o pilce ale tez nic nie kosztuja. Brawo, zarzad wie jak rozwalic klub, szkoda, ze za nadze pieniadze....
    Bhima11(2026-04-27)
  • Teraz czas zrobić audyt w tym klubiku i rozliczyć zarząd z pieniędzy.
    sąsiad z góry(2026-04-27)
  • Żadnego finansowania z urzędu tego klubiku. Czas wszystkich zwolnić, najpierw zarząd potem kopaczy. Szkoda każdej złotówki wydanej na tych batorowskich kopaczy
    Łomatko(2026-04-27)
  • Cóż to za wspaniały duet trenerski nam się objawił :D masakra co się wyprawia w Olimpii, zjazd w otchłań piłkarską, organizacyjną, sportową czy wizerunkową :( człowiek wierzył, że za jego życia Olimpia będzie regularnie grała w 1 lidze, a tu zaraz Concordia będzie w wyższej lidze...
  • @Real - Na budowę pracy cieżkiej się nauczyć a nie kopanie piłki nazywać pracą ! Uważam że tylko ekstraklasa i 1 liga powinny być opłacane za dobre wyniki. Olimpia za degradację i kolejne zagrożenie spadkiem powinna zwracać pieniądze a nie jeszcze wołać. Mamy czasy matołków którym najpierw mamusia placiła za dobre oceny, potem państwo za płodzenie a teraz uwierzyli że im się wszystko należy ! Nie, nic wam się nie należy bo płaci się za dobre wyniki a nie upadek.
  • Chłopcy odmroził zimą stopy bo murawa zimna, nie mogą odzyskać siły. Widziałem w celi na dołku takiego masywnego chłopa ok.23 lata, był zatrzymany na 16 godzin i kiedy go wypuścili dosłownie plakał jak ten w wczoraj w tańcu z gwiazdami a potem upadł na kolana przed klawiszem chcąc ucałować mu stopę. Taką moc ma pokolenie dzisiejsze, niestety ! No może na haju w pięciu bezdomnego powalą ale na w życiu bez pracy i bez samodzielnego odpowiadania za siebie i innych nie potrafią nic. Więc jest jak jest.
  • Czyli w tym sezonie niestety spadamy... oglądałem dwa ostatnie mecze -nie wiem za jakie grzechy....
    Chester(2026-04-27)
  • @Real - Jak chcą więcej pieniędzy, to niech lepiej grają. Co to za jakaś skrzywiona logika? Żaden zakład pracy nie płaci więcej na zachętę, żebyś się lepiej starał. Będą wyniki, to będą też sponsorzy i pieniądze.
  • Dziękujemy Trenerze.
    Irek Szaf(2026-04-27)
