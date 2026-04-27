Zmarł Andrzej Soja

Nie żyje Andrzej Soja, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu, były dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. W tym roku skończyłby 66 lat...

„Z głębokim żalem informujemy o śmierci Dyrektora, Pana Andrzeja Soi. Odszedł Człowiek o wielkim sercu, oddany pedagog oraz wspaniały wychowawca wielu pokoleń” – informuje Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Andrzej Soja urodził się w listopadzie 1960 roku w Elblągu. Był nauczycielem matematyki, menedżerem oświaty, socjoterapeutą. Od roku 1983 pracował w Szkole Podstawowej nr 1 początkowo jako nauczyciel, następnie dyrektor (z przerwą na lata 2011-2013, kiedy był dyrektorem departamentu oświaty Urzędu Miejskiego w Elblągu). Pracował również jako wykładowca podyplomowych studiów pedagogicznych w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie AMiSNS).

Zmarł nagle dzisiaj (27 kwietnia) nad ranem W tym roku skończyłby 66 lat...