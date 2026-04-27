UWAGA!

----

Zmarł Andrzej Soja

Andrzej Soja miał 65 lat... (Zdjęcie z Facebooka SP nr 1 )w Elblągu

Nie żyje Andrzej Soja, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu, były dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. W tym roku skończyłby 66 lat...

„Z głębokim żalem informujemy o śmierci Dyrektora, Pana Andrzeja Soi. Odszedł Człowiek o wielkim sercu, oddany pedagog oraz wspaniały wychowawca wielu pokoleń” – informuje Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Andrzej Soja urodził się w listopadzie 1960 roku w Elblągu. Był nauczycielem matematyki, menedżerem oświaty, socjoterapeutą. Od roku 1983 pracował w Szkole Podstawowej nr 1 początkowo jako nauczyciel, następnie dyrektor (z przerwą na lata 2011-2013, kiedy był dyrektorem departamentu oświaty Urzędu Miejskiego w Elblągu). Pracował również jako wykładowca podyplomowych studiów pedagogicznych w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie AMiSNS).

Zmarł nagle dzisiaj (27 kwietnia) nad ranem W tym roku skończyłby 66 lat...


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 