Co się zmieni na 1 Maja

Remont ul. 1 Maja wraz z modernizacją torowiska w pełni. Wykonawca ma czas do końca października na przeprowadzenia wszystkich prac. Zobacz zdjęcia.

Prace dotyczą odcinka od pl. Słowiańskiego do pl. Konstytucji. Wykonuje je firma Balzola Polska, która wygrała przetarg w tej sprawie. Swoją pracę wyceniła na 6,7 mln złotych. Tyle będzie kosztować m.in. przebudowa torowiska od ul. Krótkiej do Pl. Konstytucji, przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Szpitalną i Godlewskiego, przebudowa przejść dla pieszych, budowa zatok postojowych, przebudowa odwodnienia, sieci, a także odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z chodnikami i drogą dla rowerów.

Prace mają potrwać do końca października.