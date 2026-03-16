Bieg i pomoc w jednym

Już 29 marca 2026 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic do udziału w wyjątkowym wydarzeniu charytatywnym, organizowanym przez młodzież tworzącą grupę „Biegniemy na pomoc” z I Liceum Ogólnokształcącego, które odbędzie się na malowniczej polanie w Bażantarni w Elblągu.

Dystanse są dwa:

5 kilometrów - o godzinie 11:00 - dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje siły na dłuższej trasie

780 metrów - o godzinie 12:46 - dystans symboliczny, mniej wymagający, z okazji 780. rocznicy nadania praw miejskich miastu Elbląg

Wpisowe na bieg wynosi symboliczne 5 zł, a cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która wspiera dzieci i młodzież doświadczające przemocy oraz prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne w całej Polsce.

