Bieg i pomoc w jednym
Już 29 marca 2026 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic do udziału w wyjątkowym wydarzeniu charytatywnym, organizowanym przez młodzież tworzącą grupę „Biegniemy na pomoc” z I Liceum Ogólnokształcącego, które odbędzie się na malowniczej polanie w Bażantarni w Elblągu.
Niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania - każdy może wziąć udział!
Dystanse są dwa:
5 kilometrów - o godzinie 11:00 - dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje siły na dłuższej trasie
780 metrów - o godzinie 12:46 - dystans symboliczny, mniej wymagający, z okazji 780. rocznicy nadania praw miejskich miastu Elbląg
Wpisowe na bieg wynosi symboliczne 5 zł, a cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która wspiera dzieci i młodzież doświadczające przemocy oraz prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne w całej Polsce.
Załóż sportowe buty i dołącz do nas!
Razem pobiegniemy - razem pomożemy.