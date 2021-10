Bilety w górę?

3,20 zł za bilet papierowy ważny 45 minut i 4 zł za bilet godzinny kupowany u kierowcy. Takie ceny biletów normalnych mają obowiązywać w elbląskich autobusach i tramwajach od przyszłego roku. To na razie projekt, swoje zmiany w nim zaproponowali radni Koalicji Obywatelskiej.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Elblągu 4 listopada radni zajmą się projektem podwyżek biletów komunikacji miejskiej. „Projekt ujednolica funkcjonalność biletów sprzedawanych w różnych kanałach dystrybucyjnych umożliwiając w ciągu 45 minut dowolną ilość przesiadek także dla biletów kupowanych przez telefon komórkowy jak i opłat wnoszonych za pomocą Elbląskiej Karty Miejskiej.“ - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

W projekcie zaplanowano inne rozwiązania biletowe. Standardowy bilet papierowy ma uprawniać do przejazdu 45-minutowego z możliwością wielokrotnych przesiadek i kosztować 3,20 zł w strefie miejskiej i 4,20 zł w strefie drugiej. Bilet ulgowy - 50 proc. taniej. Bilet kupowany u kierowcy uprawniałby do podroży w czasie godziny, jego koszt wynosiłby 4 zł w przypadku biletu normalnego i 2 zł w przypadku biletu ulgowego.

Radni Koalicji Obywatelskiej wysłali do prezydenta wniosek o autopoprawkę. - Proponujemy wydłużenie ważności biletów czasowych z 45 minut do 60. Podyktowane jest to nowym systemem funkcjonowania komunikacji miejskiej, który zakłada dokonywanie przesiadek podczas podróży. Czas 60 minut będzie okresem optymalnym do wykonania przejazdu. Zwracamy się również z prośbą o zmniejszenie opłaty dla użytkowników EKM oraz zakupu biletu w aplikacji mobilnej. Nowa cena byłaby o 40 groszy wyższa od obecnie obowiązującej dla biletu normalnego. jednocześnie jest to identyczny wzrost opłaty, jak w przypadku zmian cen biletów papierowych - radny Cezary Balbuza (KO), przewodniczący Komisji Gospodarki Miasta przeczytał fragment wniosku klubu KO na dzisiejszym posiedzeniu komisji.

Obecnie trwają analizy finansowe wniosku. - Jeżeli chodzi o wydłużenie czas u obowiązywania biletu z 45 minut do 60, to mieliśmy informację od dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej, że 45 minut jest czasem wystarczającym, żeby przejechać z przesiadkami na najdłuższej trasie. Ponieważ są wątpliwości, jeszcze raz to sprawdzimy. Jeżeli się okaże, że ten czas jest niewystarczający, to z pewnością będziemy chcieli wydłużyć, do takiego czasu, aby można było tę trasę ;przejechać na jednym bilecie - odpowiedział Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Użytkownicy Elbląskiej Karty Miejskiej będą mieli do dyspozycji jeszcze jedno rozwiązanie: bilet dwuprzystankowy w cenie 2,60 zł normalny (1,30 zł ulgowy). W przypadku dłuższej trasy obowiązuje „normalna“ cena - 3,20 zł i 1,60 zł.

Z projektu uchwały „zniknęły“ rodzinne bilety weekendowe, bilety 24-godzinne oraz bilety grupowe. Bilety kupione w aplikacji mobilnej nie będą miały „preferencyjnych“ cen.

Cena biletów okresowych nie zmieniają się. Prezydent Elbląga będzie miał prawo określania dni, kiedy komunikacja miejska będzie bezpłatna dla pasażerów. Nowe ceny mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Radni nie podjęli decyzji, jak zaopiniować projekt uchwały wprowadzający nowe ceny. Zdecydowano się poczekać na wyniki wyżej wzmiankowanych analiz finansowych. Ciąg dalszy dyskusji odbędzie się na specjalnie zwołanym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miasta, która ma się odbyć jeszcze przed listopadową sesją Rady Miejskiej.