Elbląscy kajakarze w światowym rankingu

Przemek Korsak i Przemek Rojek znaleźli się w światowym rankingu kajakarzy opublikowanym przez Światową Federację Kajakową.

Przemek Korsak z dorobkiem 1732 punktów został sklasyfikowany na 103. miejscu, Przemek Rojek uzyskał 854 punkty, co dało mu 182. miejsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym Przemek Korsak spadł o 69 miejsc, Przemek Rojek w porównaniu z 2024 r. spadł o 57 pozycji.

W rankingu sklasyfikowano 337 zawodników, na pierwszym miejscu sklasyfikowano Węgra Balinta Kopasza. W pierwszej setce znalazło się sześciu Polaków: Sławomir Witczak (24. miejsce, Jakub Stepun (29. miejsce), Jarosław Kajdanek (33. miejsce), Valerii Vichev (43. miejsce), Piotr Morawski (75. miejsce), Alex Borucki (83. miejsce).