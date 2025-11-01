UWAGA!

----

Elbląscy kajakarze w światowym rankingu

 Elbląg, Przemek Rojek (z lewej) i Przemek Korsak
Przemek Rojek (z lewej) i Przemek Korsak (fot. Sebastian Malicki, arch .portel.pl)

Przemek Korsak i Przemek Rojek znaleźli się w światowym rankingu kajakarzy opublikowanym przez Światową Federację Kajakową.

Przemek Korsak z dorobkiem 1732 punktów został sklasyfikowany na 103. miejscu, Przemek Rojek uzyskał 854 punkty, co dało mu 182. miejsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym Przemek Korsak spadł o 69 miejsc, Przemek Rojek w porównaniu z 2024 r. spadł o 57 pozycji.

  Elbląg, reklama
reklama

W rankingu sklasyfikowano 337 zawodników, na pierwszym miejscu sklasyfikowano Węgra Balinta Kopasza. W pierwszej setce znalazło się sześciu Polaków: Sławomir Witczak (24. miejsce, Jakub Stepun (29. miejsce), Jarosław Kajdanek (33. miejsce), Valerii Vichev (43. miejsce), Piotr Morawski (75. miejsce), Alex Borucki (83. miejsce).

SM

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Niby daleko ale mimo to blisko ! Ale cóż jak Przemek z Przemkiem potrafią to i Olimpia Elbląg będzie w ekstraklasie !
  • Największy luz w drodze na cmentarz to karawana ! Po co się spieszyć ? By zaliczyć wizytę bo tak wypada, bo ktoś ustanowił taki dzień by nie zapomniano ? Sprzątanie na hura tak nagle przed świętem zmarłych nie pomoże zmarłemu bo jest na pokaz by ludzie nie gadali. Taka wiara to zakłamanie i brak szacunku dla innych. Grobem opiekujemy się tak często jak często wymaga jego wygląd a nie teraz korki na ulicy bo o cmentarzu wszystkich świętych im sie przypomniało, tylko o fotkach nie zapominajcie, wstyd i hańba !
  • I takich sportowców powinno wspierać miasto, a nie marnych kopaczy, których częściej widać w knajpie niż na boisku...
Reklama
 