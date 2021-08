Bitwa, która ocaliła niepodległość

Pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego uczczono 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

101 lat temu armia odrodzonego państwa polskiego powstrzymała natarcie Armii Czerwonej i na przedpolach Warszawy odwróciła losy, wydawać się mogło, przegranej wojny. Na pamiątkę tego zwycięstwa 15 sierpnia został ogłoszony świętem Wojska Polskiego.

- To wyjątkowe święto upamiętniające wszystkich, którzy walczyli, przelali swoją krew w obronie świeżo odzyskanie niepodległości Polski. 101 lat temu przedpola Warszawy stały się miejsce jednaj z najważniejszych bitew w naszej historii. Polskie wojska powstrzymały Armię Czerwoną, nie tylko ratując suwerenność naszego kraju, ale także powstrzymując rozpowszechnia się bolszewizmu na cała Europę Zachodnią – mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej. - Wspominając Bitwę Warszawską, oddajemy hołd bohaterom tamtych czasów, ale także żołnierzom walczącym na frontach wszystkich polskich wojen. Wszystkim weteranom i kombatantom, dzięki którym możemy powiedzieć, że żyjemy w wolnym kraju.

Bitwa Warszawska była jednym z kluczowych elementów kształtowania się granic odrodzonego państwa polskiego.

- Wracamy pamięcią do początków II Rzeczpospolitej, kiedy w boju wykuwała się polska państwowość. W sierpniu 1920 armia polska pod dowództwem marszałka Piłsudskiego pokonała wojska bolszewickie. Zwycięstwo nad przedpolach Warszawy, zwane „Cudem nad Wisłą” stanowiło kamień węgielny dopiero co odrodzonej ojczyzny, która scalała się z ziem trzech zaborów. Wojna z bolszewikami pokazała, że niepodległość łatwiej jest zdobyć niż obronić – mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

- W naszej ponad tysiącletniej historii nie brakuje wspaniałych zwycięstw, jednak Bitwa Warszawska, która weszła do panteonu decydujących bitew świata, odgrywa wśród nich rolę szczególną. Cud nad Wisłą ocalił nie tylko polską niepodległość, ale także europejską demokrację. Wielkość tego wydarzenia jest znaczniejsza, gdy uświadomimy sobie, w jakim momencie do tego doszło i jak blisko Polska była od tragedii, która pogrzebałaby nie tylko naszą dopiero co odzyskaną niepodległość, ale doprowadziłaby do zagłady cywilizacji łacińskiej – napisał w liście do uczestników uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko – mazurskiego.

Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na Apel Pamięci i złożenie kwiatów.