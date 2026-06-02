 Elbląg, Challenge ECUS „3 kroki do dobrej rozmowy”

ECUS zaprasza rodziny z dziećmi z Elbląga do udziału w wyjątkowym challenge’u organizowanym w ramach XXVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2026 pod hasłem „Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny”. To nie konkurs na perfekcyjną rodzinę.To zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu, rozmów, śmiechu, wspomnień i budowania jeszcze bliższych relacji.

Na czym polega Challenge? Tu znajdzieszpełny regulamin.

Wystarczy wykonać 3 rodzinne wyzwania:

Poniedziałek – Wieczór wspomnień

Środa – Mapa marzeń

Piątek – Rodzinne hasło

Realizację zadań należy udokumentować zdjęciami, filmem lub krótkim opisem i przesłać przez formularz. Uwaga, link do formularza otrzymają tylko rodziny zakwalifikowane ,więc nie zwlekaj z wypełnieniem zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona!

Do challenge’u zakwalifikowanych zostanie pierwszych 15 rodzin.

 

Terminy

1–7 czerwca 2026 – zgłoszenia rodzin

8–12 czerwca 2026 – tydzień wyzwań – bawią się jedynie rodziny zgłoszone i zakwalifikowane

18 czerwca 2026 – wyłonienie zwycięzców

19 czerwca 2026 – uroczyste wręczenie nagród

 

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców!

I miejsce

– Rodzinny rejs dla 8 osób „Statkiem po Trawie” Szlakiem Starych Pochylni

– Voucher rodzinny do Parku Rozrywki NOWA HOLANDIA

– Zaproszenie na spektakl familijny w Teatrze im. Aleksandra Sewruka

– Profesjonalny portret rodzinny od FOTO BANNACH

– Voucher 100 zł do Lodziarni-Ciastkarni „BARTYSCY”

II miejsce

– Voucher rodzinny do NOWEJ HOLANDII

– Voucher 70 zł do Lodziarni-Ciastkarni „BARTYSCY”

III miejsce

– Voucher rodzinny do NOWEJ HOLANDII

– Voucher 50 zł do Lodziarni-Ciastkarni „BARTYSCY”

 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia zaczynamy 1 czerwca, przyjmujemy przez formularz dostępny na stronie ECUS. Nie zwlekajcie, obowiązuje limit miejsc!

Jeżeli się zakwalifikujecie bawicie się od 8 do 12 czerwca z szansą na atrakcyjne nagrody.

 

Formularz zgłoszeniowy

https://www.ecus.pl/14781/challenge2026/


