Challenge ECUS „3 kroki do dobrej rozmowy”
ECUS zaprasza rodziny z dziećmi z Elbląga do udziału w wyjątkowym challenge’u organizowanym w ramach XXVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2026 pod hasłem „Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny”. To nie konkurs na perfekcyjną rodzinę.To zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu, rozmów, śmiechu, wspomnień i budowania jeszcze bliższych relacji.
Na czym polega Challenge?
Wystarczy wykonać 3 rodzinne wyzwania:
Poniedziałek – Wieczór wspomnień
Środa – Mapa marzeń
Piątek – Rodzinne hasło
Realizację zadań należy udokumentować zdjęciami, filmem lub krótkim opisem i przesłać przez formularz. Uwaga, link do formularza otrzymają tylko rodziny zakwalifikowane ,więc nie zwlekaj z wypełnieniem zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona!
Do challenge’u zakwalifikowanych zostanie pierwszych 15 rodzin.
Terminy
1–7 czerwca 2026 – zgłoszenia rodzin
8–12 czerwca 2026 – tydzień wyzwań – bawią się jedynie rodziny zgłoszone i zakwalifikowane
18 czerwca 2026 – wyłonienie zwycięzców
19 czerwca 2026 – uroczyste wręczenie nagród
Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców!
I miejsce
– Rodzinny rejs dla 8 osób „Statkiem po Trawie” Szlakiem Starych Pochylni
– Voucher rodzinny do Parku Rozrywki NOWA HOLANDIA
– Zaproszenie na spektakl familijny w Teatrze im. Aleksandra Sewruka
– Profesjonalny portret rodzinny od FOTO BANNACH
– Voucher 100 zł do Lodziarni-Ciastkarni „BARTYSCY”
II miejsce
– Voucher rodzinny do NOWEJ HOLANDII
– Voucher 70 zł do Lodziarni-Ciastkarni „BARTYSCY”
III miejsce
– Voucher rodzinny do NOWEJ HOLANDII
– Voucher 50 zł do Lodziarni-Ciastkarni „BARTYSCY”
Jak się zgłosić?
Zgłoszenia zaczynamy 1 czerwca, przyjmujemy przez formularz dostępny na stronie ECUS. Nie zwlekajcie, obowiązuje limit miejsc!
Jeżeli się zakwalifikujecie bawicie się od 8 do 12 czerwca z szansą na atrakcyjne nagrody.
