Challenge ECUS „3 kroki do dobrej rozmowy”

ECUS zaprasza rodziny z dziećmi z Elbląga do udziału w wyjątkowym challenge’u organizowanym w ramach XXVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2026 pod hasłem „Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny”. To nie konkurs na perfekcyjną rodzinę.To zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu, rozmów, śmiechu, wspomnień i budowania jeszcze bliższych relacji.

Na czym polega Challenge? Tu znajdzieszpełny regulamin. Wystarczy wykonać 3 rodzinne wyzwania: Poniedziałek – Wieczór wspomnień Środa – Mapa marzeń Piątek – Rodzinne hasło Realizację zadań należy udokumentować zdjęciami, filmem lub krótkim opisem i przesłać przez formularz. Uwaga, link do formularza otrzymają tylko rodziny zakwalifikowane ,więc nie zwlekaj z wypełnieniem zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona! Do challenge’u zakwalifikowanych zostanie pierwszych 15 rodzin. Terminy 1–7 czerwca 2026 – zgłoszenia rodzin 8–12 czerwca 2026 – tydzień wyzwań – bawią się jedynie rodziny zgłoszone i zakwalifikowane 18 czerwca 2026 – wyłonienie zwycięzców 19 czerwca 2026 – uroczyste wręczenie nagród Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców! I miejsce – Rodzinny rejs dla 8 osób „Statkiem po Trawie” Szlakiem Starych Pochylni – Voucher rodzinny do Parku Rozrywki NOWA HOLANDIA – Zaproszenie na spektakl familijny w Teatrze im. Aleksandra Sewruka – Profesjonalny portret rodzinny od FOTO BANNACH – Voucher 100 zł do Lodziarni-Ciastkarni „BARTYSCY” II miejsce – Voucher rodzinny do NOWEJ HOLANDII – Voucher 70 zł do Lodziarni-Ciastkarni „BARTYSCY” III miejsce – Voucher rodzinny do NOWEJ HOLANDII – Voucher 50 zł do Lodziarni-Ciastkarni „BARTYSCY” Jak się zgłosić? Zgłoszenia zaczynamy 1 czerwca, przyjmujemy przez formularz dostępny na stronie ECUS. Nie zwlekajcie, obowiązuje limit miejsc! Jeżeli się zakwalifikujecie bawicie się od 8 do 12 czerwca z szansą na atrakcyjne nagrody. Formularz zgłoszeniowy https://www.ecus.pl/14781/challenge2026/

red. na podst. inf. ECUS