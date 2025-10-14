UWAGA!

Dni otwarte dla przyszłych rodziców w WSZ

 Elbląg, Dni otwarte dla przyszłych rodziców w WSZ

W poniedziałek, 20 października w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu odbędą się Dni otwarte dla przyszłych rodziców.

Podczas spotkania będzie:

- możliwość rozmowy z ekspertami na temat porodu, pobytu i pierwszych dni pielęgnacji dziecka;

- konkretna porcja informacji także dla przyszłych ojców, którzy chcą uczestniczyć w porodzie i tzw. kangurowaniu;

- możliwość odwiedzenia traktu porodowego, oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału intensywnej terapii noworodka.

 

Na osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu organizatorzy wydarzenia czekają 20 października o godz. 16.30 w holu, przy głównym wejściu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

inf. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

