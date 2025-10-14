Dni otwarte dla przyszłych rodziców w WSZ

W poniedziałek, 20 października w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu odbędą się Dni otwarte dla przyszłych rodziców.
Podczas spotkania będzie:
- możliwość rozmowy z ekspertami na temat porodu, pobytu i pierwszych dni pielęgnacji dziecka;
- konkretna porcja informacji także dla przyszłych ojców, którzy chcą uczestniczyć w porodzie i tzw. kangurowaniu;
- możliwość odwiedzenia traktu porodowego, oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału intensywnej terapii noworodka.
Na osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu organizatorzy wydarzenia czekają 20 października o godz. 16.30 w holu, przy głównym wejściu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
inf. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego