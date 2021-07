W tym roku wnioski na "Dobry start" można składać tylko elektronicznie. Termin upływa 30 listopada. Jeśli masz problem z poprawnym wypełnieniem wniosku przez internet, skorzystaj z pomocy pracowników ZUS.

- Ponad milion wniosków, które do tej pory wpłynęło od rodziców i opiekunów ubiegających się o świadczenie dobry start to dowód na to, że zmiana, polegająca na tym, że wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, wpisuje się w oczekiwania zdecydowanej większości osób. To wygodne, bezpieczne rozwiązanie ułatwiające życie rodzinom. Od wielu lat wspólnie z rodzinami budujemy cyfrową Polskę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Wszystkie osoby, które mają problem z poprawnym złożeniem wniosku przez internet mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS. Specjalne punkty uruchomiono m.in. w wybranych placówkach Poczty Polskiej –mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

-Blisko 1,5 miliona dzieci zostało objętych od 1 lipca wnioskami o świadczenie "300 plus" w ramach programu "Dobry start". ”Zainteresowanie programem jest duże, widzimy to w statystykach ZUS - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W tym roku wniosek o świadczenie "Dobry start" można złożyć tylko drogą elektroniczną, obsługą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wypłata środków odbywać się będzie wyłącznie na rachunki bankowe. "Wniosek o świadczenie można złożyć za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia".

Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Świadczenie z programu "Dobry start" przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

ZUS obsługuje specjalną infolinię (22 290 22 02), na której można uzyskać informacje w sprawie świadczenia "300 plus". Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia według stawek operatorów.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).