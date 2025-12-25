Dziś Boże Narodzenie!

25 grudnia to dla wielu czas świętowania, dla innych – po prostu odpoczynku i spędzania go z bliskimi. Swój początek święto wywodzi z Jerozolimy, a w Rzymie było celebrowane od IV wieku.

- Kronikarz rzymski, Filokales, w swoim kalendarzu pod rokiem 354 zaznacza: Natus Christus in Betleem Judeæ (Narodził się Chrystus w Betlejem Judzkim). Z tego także czasu mamy fragment homilii papieża św. Liberiusza (+366) na Boże Narodzenie. Najdawniejsza wzmianka o tym święcie w Kościele syryjskim pochodzi od św. Jana Chryzostoma. W swoim kazaniu z dnia 25 grudnia 380 roku tenże święty jako młody wówczas kapłan oznajmia wiernym z radością, że po raz pierwszy będzie w antiocheńskiej katedrze obchodzone to święto – podaje strona brewiarz.pl.

Portal przypomina też o świątecznych zwyczajach, takich jak Pasterka, biorąca swój początek w nocnych nabożeństwach z początków chrześcijaństwa. Do innych należą jasełka wprowadzone w średniowieczu, składanie życzeń i obdarowywanie się prezentami, opłatek czy... choinka przejęta z dawnych tradycji germańskich.

- W dniach przesilenia: zimy i nocy, kiedy to dnie stawały się coraz dłuższe, zawieszano u sufitu mieszkań gałązki: jemioły, jodły, świerku czy sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie ten zwyczaj przejął jako zapowiedź i znak, jako typ i figurę Jezusa Chrystusa – podaje brewiarz.pl.

Przeskoczmy parę epok. O samych ozdobach choinkowych – konkretnie z czasów PRL – możemy przeczytać w opublikowanym u nas niedawno tekście Alicji Jung z Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

- Ozdoby choinkowe z czasów PRL, może nie były idealne, ale ze względu na swój niepowtarzalny urok oraz nostalgię jakie wywołują, mają swoich wiernych fanów do dzisiaj. W wielu domach choinkę wciąż ozdabia się szklanymi szyszkami, muchomorkami, soplami, reflektorkami, słomianymi zabawkami czy wspomnianymi drucianymi pajacykami. W Polsce Ludowej działało wiele wytwórni szklanych bombek, które były też cenionym towarem eksportowym. Do dzisiaj polskie, wykonywane i zdobione ręcznie bombki znajdują odbiorców na całym świecie.

Jakie są ulubione świąteczne zwyczaje i tradycje naszych Czytelników? Bez czego ten czas nie mógłby się obejść? Zapraszamy do podzielenia się w komentarzach!