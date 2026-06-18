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Doktor Ola będzie miała swoją ulicę

 Elbląg, Aleksandra Gabrysiak
Aleksandra Gabrysiak

Aleksandra Gabrysiak, niezwykła lekarka, która całe życie poświęciła najuboższym, będzie patronką nowej drogi na Modrzewinie. Decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że na najbliższej (25 czerwca) sesji Rady Miejskiej radni zagłosują za nadaniem jednej z ulic na Modrzewinie imienia Aleksandry Gabrysiak. Znana elbląska lekarka i społeczniczka zostanie patronką nowej drogi łączącej ul. Fromborską z al. Jana Pawła II.

„Była społeczniczką, angażowała się w pomoc samotnym, uzależnionym od alkoholu. Tych ostatnich przyjmowała nie tylko w Poradni, ale także szukała ich w domach, w melinach pijackich, przyjmowała ich we własnym mieszkaniu. Ożywiła działalność klubu Abstynenta „Żuławy” i wielu alkoholików zawdzięcza jej powrót do normalnego życia. Jeden z nich wspominał: „Była tak uczciwa, że nie potrafiłbym jej okłamać. Księdzu tyle na spowiedzi nie powiedziałem, co jej”, a także: „Drugiego tak dobrego człowieka w życiu nie spotkałem”” – pisaliśmy przed laty na łamach portElu.

- Zostawiła nam przepiękne przesłanie. Dr Ola często jest wyrzutem sumienia dla nas, lekarzy, pracowników służby zdrowia, że nie należy podchodzić do chorego jako przypadku, należy widzieć go jako całość, jesteśmy ciałem i duszą i stąd ten piękny przydomek od pacjentów: "lekarz ciała i duszy" – odpowiadał Mirosław Pietrzak z pomorskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Stowarzyszenia Przyjaciół dr Oli uroczystościach z okazji 30 rocznicy śmierci - Ona nikogo nie strącała na margines, pochylała się nad nimi i była dla nich całą sobą, całym swoim życiem. Można powiedzieć, że oddała się medycynie, ale przede wszystkim chorym – mówi.

Aleksandra Gabrysiak urodziła się w kwietniu 1943 r. w Radzyminie, jednak to z Elblągiem związała swoje dorosłe i zawodowe życie, mieszkając tu od 1975 r. W lutym 1993 r. doszło do tragedii, która wstrząsnęła całą Polską – doktor Ola, wraz z adoptowaną córką, została zamordowana w swoim mieszkaniu przez jednego ze swoich podopiecznych, młodego mężczyznę, któremu starała się pomóc. Sprawca został skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywotnie więzienie.

Doktor Ola,, jest już patronką elbląskiego hospicjum, a o jej śmierci przypomina pamiątkowa tablica na kamienicy przy ul. 1 Maja. Jej postać jest upamiętniana także w innych miastach w Polsce, a od października 2024 r. formalnie trwa jej proces beatyfikacyjny. Nadanie imienia nowej ulicy na Modrzewinie będzie kolejnym, trwałym symbolem pamięci o jej niezwykłym życiu i poświęceniu.

SM

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Super
  • Czy koniecznie trzeba czekać na tragedie, aby docenić prawdziwe zaangażowanie człowieka w to co robi? Dr Aleksandra Gabrysiak pracowała sumiennie i z oddaniem wbrew złośliwością i niechęcią. Wymagała i sama była bardzo wymagająca wobec siebie. Jako lekarz analityk uzyskała poprawę dokładności badań laboratorium z +/- 20% do wartości +/- 2 %. W warunkach bez nowoczesnego sprzętu. Dziś osiąga dokładności mierzone w ppm....
  • To smutny paradoks, że bezgraniczna empatia może skutkować okrutną śmiercią zadaną we własnym mieszkaniu, zadana z rąk bestialskiego mordercy któremu obie kobiety (matka i córka) dały wszelką pomoc i dach nad głową. Człowiek ten po odbyciu 25 lat wiezienia twierdzi, że jest zresocjalizowany i ubiega się o zwolnienie z dalszego wykonywania wyroku. I tu powstaje poważny dylemat, co dalej ?
  • NIE ZDECYDOWANIE I PROSZĘ TO WYDRUKOWAĆ ! Nie umniejszam zasług i pracy na rzecz potrzebującym ale za chwilę będzie Jerzy Wilk a potem może Gelert? Czas na zmiany które będą kompromisowe dla wszystkich i wobec wszystkich, tytułowanie imię iem jest powtarzającym się wydatkiem z budżetu miasta. Czas by nazwy były określane cyfrowo, np. ul.125 a jak problem to nazwy nie związane imiennie !
  • Co super ? Jutro Wilk a pojutrze Gelert ?
  • W Polsce nie ma tradycji nazewnictwa ulic cyframi i tyle na ten temat.
  • jak to co dalej ?? Żyjemy w tak chorym świecie, że jest prawdopodobieństwo, że wyjdzie będzie żył dostatnio jako celebryta internetowy, opowiadając jak to było być mordercą i charakternym więźniem, wszystko oczywiście nie dla kasy i sławy tylko by ostrzec młodzież by nie podążała tą drogą - po czym dostanie kontrakt we freakach i go odrzuci bo za mało...
  • I to jest słuszna decyzja.
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