Doktor Ola będzie miała swoją ulicę

Aleksandra Gabrysiak, niezwykła lekarka, która całe życie poświęciła najuboższym, będzie patronką nowej drogi na Modrzewinie. Decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że na najbliższej (25 czerwca) sesji Rady Miejskiej radni zagłosują za nadaniem jednej z ulic na Modrzewinie imienia Aleksandry Gabrysiak. Znana elbląska lekarka i społeczniczka zostanie patronką nowej drogi łączącej ul. Fromborską z al. Jana Pawła II.

„Była społeczniczką, angażowała się w pomoc samotnym, uzależnionym od alkoholu. Tych ostatnich przyjmowała nie tylko w Poradni, ale także szukała ich w domach, w melinach pijackich, przyjmowała ich we własnym mieszkaniu. Ożywiła działalność klubu Abstynenta „Żuławy” i wielu alkoholików zawdzięcza jej powrót do normalnego życia. Jeden z nich wspominał: „Była tak uczciwa, że nie potrafiłbym jej okłamać. Księdzu tyle na spowiedzi nie powiedziałem, co jej”, a także: „Drugiego tak dobrego człowieka w życiu nie spotkałem”” – pisaliśmy przed laty na łamach portElu.

- Zostawiła nam przepiękne przesłanie. Dr Ola często jest wyrzutem sumienia dla nas, lekarzy, pracowników służby zdrowia, że nie należy podchodzić do chorego jako przypadku, należy widzieć go jako całość, jesteśmy ciałem i duszą i stąd ten piękny przydomek od pacjentów: "lekarz ciała i duszy" – odpowiadał Mirosław Pietrzak z pomorskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Stowarzyszenia Przyjaciół dr Oli uroczystościach z okazji 30 rocznicy śmierci - Ona nikogo nie strącała na margines, pochylała się nad nimi i była dla nich całą sobą, całym swoim życiem. Można powiedzieć, że oddała się medycynie, ale przede wszystkim chorym – mówi.

Aleksandra Gabrysiak urodziła się w kwietniu 1943 r. w Radzyminie, jednak to z Elblągiem związała swoje dorosłe i zawodowe życie, mieszkając tu od 1975 r. W lutym 1993 r. doszło do tragedii, która wstrząsnęła całą Polską – doktor Ola, wraz z adoptowaną córką, została zamordowana w swoim mieszkaniu przez jednego ze swoich podopiecznych, młodego mężczyznę, któremu starała się pomóc. Sprawca został skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywotnie więzienie.

Doktor Ola,, jest już patronką elbląskiego hospicjum, a o jej śmierci przypomina pamiątkowa tablica na kamienicy przy ul. 1 Maja. Jej postać jest upamiętniana także w innych miastach w Polsce, a od października 2024 r. formalnie trwa jej proces beatyfikacyjny. Nadanie imienia nowej ulicy na Modrzewinie będzie kolejnym, trwałym symbolem pamięci o jej niezwykłym życiu i poświęceniu.