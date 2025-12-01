Drzwi otwarte w ECUS. Stop przemocy wobec kobiet

Przemoc wobec kobiet wciąż jest jednym z najbardziej bolesnych problemów społecznych. Dlatego, jak co roku włączamy się w kampanię „Biała Wstążka”, która przypomina, że żadna kobieta nie powinna doświadczać strachu, upokorzenia ani agresji - informuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych. 4 i 5 grudnia zaprasza na dyżury specjalistów, którzy pomogą osobom potrzebującym wsparcia.

W godzinach 7:30 -15:30 w ECUS (ul. Winna 9, tel. 55-625-61-08, 55-625-61-41, 55-625-61-23, 55-625-61-26, 784-631-781) dyżur pełnić będą pracownicy Zespołu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, psycholodzy oraz terapeuta ds. uzależnień. Kobiety, które potrzebują wsparcia, będą mogły porozmawiać ze specjalistami i dowiedzieć się, jakie formy pomocy są dostępne w Elblągu: prawne, psychologiczne, socjalne i pedagogiczne.

Dlaczego to takie ważne?

Bo wciąż to kobiety najczęściej doświadczają przemocy, a większość sprawców stanowią mężczyźni. W 2024 roku w Elblągu było to 269 mężczyzn i 48 kobiet. Każda forma przemocy jest niedopuszczalna, a milczenie wobec niej to ciche przyzwolenie.

- Biała wstążka symbolizuje sprzeciw wobec przemocy i wsparcie dla kobiet, które jej doświadczają.To zobowiązanie, by nie przechodzić obojętnie - informuje ECUS.

W ramach akcji Biała Wstążka 6 i 12 grudnia dyżury pełnić również będzie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej (ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. 55-255-00-01).