UWAGA!

----

Drzwi otwarte w ECUS. Stop przemocy wobec kobiet

 Elbląg, Drzwi otwarte w ECUS. Stop przemocy wobec kobiet

Przemoc wobec kobiet wciąż jest jednym z najbardziej bolesnych problemów społecznych. Dlatego, jak co roku włączamy się w kampanię „Biała Wstążka”, która przypomina, że żadna kobieta nie powinna doświadczać strachu, upokorzenia ani agresji - informuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych. 4 i 5 grudnia zaprasza na dyżury specjalistów, którzy pomogą osobom potrzebującym wsparcia.

W godzinach 7:30 -15:30 w ECUS (ul. Winna 9, tel. 55-625-61-08, 55-625-61-41, 55-625-61-23, 55-625-61-26, 784-631-781) dyżur pełnić będą pracownicy Zespołu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, psycholodzy oraz terapeuta ds. uzależnień. Kobiety, które potrzebują wsparcia, będą mogły porozmawiać ze specjalistami i dowiedzieć się, jakie formy pomocy są dostępne w Elblągu: prawne, psychologiczne, socjalne i pedagogiczne.

 

Dlaczego to takie ważne?

Bo wciąż to kobiety najczęściej doświadczają przemocy, a większość sprawców stanowią mężczyźni. W 2024 roku w Elblągu było to 269 mężczyzn i 48 kobiet. Każda forma przemocy jest niedopuszczalna, a milczenie wobec niej to ciche przyzwolenie.

- Biała wstążka symbolizuje sprzeciw wobec przemocy i wsparcie dla kobiet, które jej doświadczają.To zobowiązanie, by nie przechodzić obojętnie - informuje ECUS.

W ramach akcji Biała Wstążka 6 i 12 grudnia dyżury pełnić również będzie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej (ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. 55-255-00-01).

ECUS

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 