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Duże zainteresowanie ścieżką rowerową przy ul. Nowodworskiej

 Elbląg, Duże zainteresowanie ścieżką rowerową przy ul. Nowodworskiej
fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

10 firm złożyło swoje oferty na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Nowodworskiej.

Władze Elbląga szukały wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Nowodworskiej do ronda Elbląg Zachód – inwestycja częściowo biegnie przez Kazimierzowo leżące na terenie gminy wiejskiej Elbląg. To wspólny projekt miasta Elbląg, gminy wiejskiej Elbląg oraz powiatu elbląskiego, którego liderem jest nasze miasto. Zakres inwestycji obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową zjazdów, budową zatoki autobusowej, dojść do przystanków i przejść dla pieszych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, nowego oznakowania oraz zagospodarowaniem zieleni.

Urzędnicy przeznaczyli na ten cel 3,7 mln zł. Do ratusza wpłynęło 10 ofert. Najtańszą złożyła Żuławska Grupa Handlowo Usługowa s. c. z Nowego Dworu Gdańskiego. Swoje usługi wyceniła na 2,5 mln zł. Mieści się ona w szacunkach urzędników.

Najdroższa oferta wynosi prawie 4 miliony, została złożona przez Firmę Ogólnobudowlana Arat ze Staniszewa(gmina Kartuzy).

Obecnie urzędnicy sprawdzają oferty pod względem formalnym i merytorycznym.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Jak zwykle. Gdy mozna przytulić samorządowa kasę, masa chetnych. Gdy trzeba wyłozyć jako inwestor- zero. Miasto mem.
  • Wjazd od Gdańska z S7 do 120 tysięcznego miasta, po jednym pasie, pobocze w błocie, brak oświetlenia wzdłuż ulicy, a co kawałek wjazd do jakiejś firmy. No piękna wizytówka dla potencjalnych inwestorów. Czy Wy to w ogóle widzicie w UM? To się w głowie nie mieści, czy Wy tam wszyscy się dobrze czujecie? Najpierw reprezentacyjne dwa pasy, zjazdy i dopiero ścieżka rowerowa. Potrzebna, ale nie ta kolejność.
  • A na Trasie Unii Europejskiej też zrobią ścieżkę pieszo-rowerową, żeby można było na Browarnej wyjechać
  • elbląscy urzędnicy przeznaczyli z naszych podatków ( dla Elbląga) na ścieżkę pieszo -rowerową POZA Elblągiem nie przy Nowodworskiej a ZA ul Nowodworską w kierunku Gdańska, aż ok 4 miliony zł ( kto tam mieszka, że ma WZGLĘDY w radzie, a elbląskie chodniki, jezdnie nie wymagają remontów ????? tu nie były potrzebne konsultacje z elblążanami ???? a na temat nazwy ronda trzeba się konsultować ??? może radę miasta już dopada starość, demencja
  • urzędnicy z naszych podatków rozdają DUZĄ kasę więc tylko brać, firmy się zgłaszają
  • a może zamiast na ścieżkę pieszo -rowerową poza Elblągiem przekazać te miliony na schrony bo ::: gdzie się tu u k r y ć no gdzie się ukryć ???
  • 🤣🤣🤣spoko wiadomo kto przytuli kasę, a za rok od wykonania oczywiście naprawa to taki schemat tuscanów
  • @Jajko - Ogólnie do Elblaga wjeżdża się jak do jakiegoś Pasłęka, nie ujmując nic Pasłekowi oczywiście. ZERO dwupasmówek, coś nieprawdopodobnego.
  • Ta pseudosciezka to bedzie kolejny bubel bez kontynuacji. Jak przejechać przez wiadukt nad torami i przez most eurokomuny? Przeciez tam nie ma miejska na sciezke rowerowa. to efekt krotkowzrocznosci i niegospodarnosci wladz miejskich z czasow henia. s i witalija. w
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    4
    2
    rowerowiecc(2026-09-25)
  • To JA TAM mieszkam i chcę bezpiecznie się poruszać hulajką tak jak mieszkańcy Dąbrowy
  • oświeć nas - kto przytuli?
  • Co z tego że przetarg obejmuje zagospodarowanie zieleni, jeśli nie uwzględnili zatok parkingowych. Zaraz auta rozjeżdżą zieleń.
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    1
    0
    uiufuw(2026-09-25)
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