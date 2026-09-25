Duże zainteresowanie ścieżką rowerową przy ul. Nowodworskiej

10 firm złożyło swoje oferty na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Nowodworskiej.

Władze Elbląga szukały wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Nowodworskiej do ronda Elbląg Zachód – inwestycja częściowo biegnie przez Kazimierzowo leżące na terenie gminy wiejskiej Elbląg. To wspólny projekt miasta Elbląg, gminy wiejskiej Elbląg oraz powiatu elbląskiego, którego liderem jest nasze miasto. Zakres inwestycji obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową zjazdów, budową zatoki autobusowej, dojść do przystanków i przejść dla pieszych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, nowego oznakowania oraz zagospodarowaniem zieleni.

Urzędnicy przeznaczyli na ten cel 3,7 mln zł. Do ratusza wpłynęło 10 ofert. Najtańszą złożyła Żuławska Grupa Handlowo Usługowa s. c. z Nowego Dworu Gdańskiego. Swoje usługi wyceniła na 2,5 mln zł. Mieści się ona w szacunkach urzędników.

Najdroższa oferta wynosi prawie 4 miliony, została złożona przez Firmę Ogólnobudowlana Arat ze Staniszewa(gmina Kartuzy).

Obecnie urzędnicy sprawdzają oferty pod względem formalnym i merytorycznym.