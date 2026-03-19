Dywizja będzie miała rondo

Jeszcze kilka lat temu Elbląg był siedzibą dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej. Potem siedzibę dowództwa przeniesiono do Białobrzegów, a po kilku miesiącach trafiło do Olsztyna. W Elblągu „Szesnastka” zostanie patronem ronda.

Wydawać by się mogło, że 16 Dywizja (pod różnymi nazwami) jest nierozerwalnie związana z Elblągiem od 1949 r. I tak było aż do 2017 r., kiedy to w Ministerstwie Obrony Narodowej zapadła decyzja o przeprowadzce do Białobrzegów pod Warszawą. W zamian w naszym mieście ulokowano dowództwo Dywizji NATO Północny Wschód. Ostatecznie siedzibą dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej „Bursztynowej Dywizji” został Olsztyn.

Tradycje Szesnastki sięgają 1919 r. i Powstania Wielkopolskiego. W styczniu 1919 r. w Inowrocławiu została sformowana 1. Kompania Zachodnio-Pruska; "praprzodek" jednostki.

Sprzęt dywizji można było oglądać podczas pikników (fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl)

Po II wojnie światowej formowanie 16 Dywizji Piechoty rozpoczęto w czerwcu 1945 r. na bazie rozformowanego 4 Zapasowego Pułku Piechoty. Dowództwo Dywizji mieściło się w Gdańsku Wrzeszczu. Pierwsze związki Szesnastki z naszym miastem datują się na sierpień 1945 r., kiedy do Elbląga przeniesiono 55 Pułk Piechoty, wchodzący w skład dywizji. „U nas” stacjonował do 1949 r., później przeprowadził się do Braniewa.

Wiosną 1949 r. 16 Dywizję Piechoty przemianowano na 16 Dywizję Pancerną, jej dowództwo zostało przeniesione do Elbląga. Jak informuje strona internetowa dywizji, pierwsza siedziba dowództwa dywizji mieściła się przy ul. Wojska Polskiego.

W Elblągu stacjonowały też wchodzące w skład dywizji jednostki. Na przestrzeni lat dywizja znosiła kolejne reorganizacje, jej żołnierze uczestniczyli w miejskich uroczystościach, wojskowy sprzęt był dostępną dla cywili atrakcją podczas festynów. Dowództwo dywizji ostatecznie przeniosło się na ul. Podchorążych. Pancerną przeformowywano w Zmechanizowaną i na odwrót, przeorganizowywano kolejne jednostki, wprowadzano nowszy, bardziej nowoczesny sprzęt.

I nadszedł ten dzień. 24 października 2017 r. Po 69 latach w Elblągu dowództwo dywizji zostało przeniesione do Białobrzegów koło Warszawy, a następnie do Olsztyna.

Na najbliższej sesji 26 marca radni zagłosują nad nadaniem imienia 16 Dywizji Zmechanizowanej nowemu rondu na skrzyżowaniu ulic 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego i Tadeusza Kościuszki. Z taką inicjatywą wyszedł prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Generałów i Oficerów Starszych Wojska Polskiego. Komisja ds. nadawania nazw zaopiniowała propozycję pozytywnie. Radnym pozostało podnieść rękę i nacisnąć przycisk.