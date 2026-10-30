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Elbląg pamięta

 Elbląg, Elbląg pamięta
Fot. UM Elbląg

Przed nami okres Wszystkich Świętych, czas zadumy, refleksji i wspomnień o tych, których nie ma już z nami. W minionych dniach sekretarz miasta Artur Zieliński odwiedził elbląskie miejsca pamięci i groby zasłużonych Elblążan.

Znicze od prezydenta Elbląga zapłonęły m.in. na grobach byłych prezydentów Elbląga, honorowych obywateli, biskupów elbląskich, dyrektorów firm komunalnych, żołnierzy czy ofiar Grudnia ‘70, a także pod Krzyżem Katyńskim, Krzyżem Papieskim w Parku Traugutta, Pomnikiem Jana Pawła II przed Katedrą pw. św. Mikołaja.


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