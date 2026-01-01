Elblążanie powitali nowy rok

Brak oficjalnej miejskiej imprezy sylwestrowej nie przeszkodził Elblążanom w hucznym świętowaniu nadejścia Nowego Roku na bulwarze Zygmunta Augusta. Nad rzekę przyszły setki mieszkańców naszego miasta. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy: We wtorek (30 grudnia) prezydent odwołał miejską imprezę sylwestrową z powodu niesprzyjających warunków pogodowych i niepewności co do warunków atmosferycznych w kolejnych dniach. Jak się okazało pogoda się „uspokoiła” i... Elblążanie Sylwestra na Bulwarze zrobili sobie sami.

Z każdą minutą na Bulwarze Zygmunta Augusta przybywało ludzi. Przynosili ze sobą fajerwerki, napój (rozmaity), którym można wznieść toast za nadejście nowego roku i dobry humor. Pierwsze fajerwerki, na początek „nieśmiało”, poszły w niebo jeszcze w starym roku, ale spontaniczny pokaz miał miejsce, jak tylko wybiła północ. Strzeliły korki od szampanów, a najczęściej słyszaną frazą było oczywiście "Szczęśliwego nowego roku".

Elblążanie hucznie rozpoczęli 2026 r., co widać na filmie, jaki nagraliśmy z Góry Chrobrego.