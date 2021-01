Elblążanie protestowali przeciw delegalizacji aborcji

Kilkudziesięcioosobowa grupa elblążan przespacerowała się dziś (27 stycznia) wieczorem w proteście przeciw delegalizacji aborcji. Protesty w wielu miastach to reakcja na opublikowania uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zobacz zdjęcia.

Dziś (27 stycznia) Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku ws. aborcji. Przypomnijmy: 22 października ubiegłego roku TK orzekł o niezgodności z konstytucją przepisów dopuszczających aborcję ze względu na wady płodu, co delegalizuje takie zabiegi.

Opublikowanie uzasadnienia było bezpośrednią przyczyną „spacerów protestacyjnych” w miastach i miejscowościach Polski. W Elblągu kilkudziesięcioosobowa grupa wyruszyła po godzinie 20 z placu Jagiellończyka, kierując się w kierunku biura Prawa i Sprawiedliwości.

- Cały czas mówiono, że to my robimy piekło. To nieprawda: piekło robi nam rząd. To już nie chodzi o jakiekolwiek postulaty... - mówiła Izabela Daciuk z Elbląskiego Strajku Kobiet, organizatorka spaceru.

Nie zabrakło flag Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, kartonów z hasłami m.in.: „Nie oddam wolności za 500”, Jarek puchu marny idź precz!!!”, „Matka Boska Cierpiąca Królowa Polski”.

Spacer przebiegał w pokojowej atmosferze. Spacerowicze dłuższy postój zrobili dopiero pod biurem Prawa i Sprawiedliwości przy placu Słowiańskim.

- Krok po kroku odbierane są nasze prawa – mówił jeden z protestujących.

Policja dogoniła spacerujących dopiero na ul. Giermków w okolicy Szkoły Podstawowej nr 21. Patrol wylegitymował co najmniej jedną osobę. Następnie spacerujący kontynuowali przemarsz w kierunku dworca PKP.