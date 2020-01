Galeria pod psem i kotem (Odc.82)

Zuzia (po lewej) i Futer (fot. Schronisko w Elblągu) Reklama

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dziś przedstawiamy Wam dwa cudowne zwierzaki: Futra oraz Zuzię. Futer został oddany w Wigilię razem z innym psem, bo ich opiekun wyjechał za granicę. "To dosyć duży pies, który urodził się 03.03.2011. Jest bardzo łagodny i szalenie przyjazny w stosunku do wszystkich ludzi, którzy pracują w schronisku, bądź je odwiedzają. Gdy tylko opuści swój boks, zaraz biegnie do budynku administracyjnego, skąd najchętniej już nie wychodzi. Chyba że za potrzebą, bo swoje potrzeby fizjologiczne zawsze załatwia na dworze. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy" - opowiadają o nim jego opiekunowie ze Schroniska. - "Futer to naprawdę grzeczny pieszczoch, który uwielbia być blisko człowieka. Bardzo chcielibyśmy, by jak najszybciej znalazł się ktoś, kto zapewni mu domowe ciepło, opiekę i poczucie bezpieczeństwa". Zuzia trafiła do Schroniska w połowie czerwca, razem ze swoim rodzeństwem. Miała wtedy ok. pięć tygodni. "Zuzia to śliczna, oswojona kotka, która bardzo lubi, gdy się ją głaszcze" - tak opisują ją jej opiekunowie ze Schroniska. Zobacz więcej zdjęć Futra i Zuzi.

mw