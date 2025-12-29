Okiem Temidy (czyli sądowe podsumowanie 2025 roku)

Śmierć 19-letniego Oliwiera, zabójstwo mężczyzny na klatce schodowej w budynku przy ul. Wyspiańskiego, napad na sklep Żabka w centrum miasta, aresztowanie i proces byłego urzędnika miejskiego w związku z oskarżeniem o molestowanie nieletniej - to tylko niektóre głośne sprawy kryminalne, o których pisaliśmy w 2025 roku.

Wyrok dla farmaceuty

Sąd Rejonowy w Elblągu wydał 23 stycznia wyrok w sprawie Wojciecha K., u którego w mieszkaniu przy ul. Okulickiego 22 lutego 2023 r. znaleziono zapalniki i chemikalia. Służby musiały ewakuować mieszkańców bloku. Wojciech K. to farmaceuta, w swoim dorobku naukowym ma doktorat i jak wyjaśniał przed sądem „25 doświadczenia w pracy w laboratoriach”. Na mężczyźnie ciążyły m. in. zarzuty posiadania amunicji bez zezwolenia i posiadania substancji psychotropowych. Uniewinniono go z zarzutu sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Za pozostałe trzy czyny, m. in. posiadanie narkotyków, orzeczono wobec niego kary pozbawienia wolności, prac społecznych i grzywny. Na ich poczet zaliczono mu dziewięć miesięcy spędzonych w areszcie tymczasowym.

Pracodawca nie miał na wypłaty, więc postanowił okraść bankomat

25 lutego przed Sądem Rejonowym w Elblągu rozpoczął się proces trójki mężczyzn, którzy w nocy z 6 na 7 lutego 2024 roku próbowali wysadzić i okraść bankomat w Markusach, należący do Powiślańskiego Banku Spółdzielczego. „Do wzięcia”, jak wynikało z aktu oskarżenia, było ponad 200 tys. zł. Próba kradzieży nie powiodła się, jednak szkody jakie spowodował wybuch wyceniono na ponad 314 tys. zł. Z wyjaśnień, które jeden z oskarżonych Tomasz K. złożył w toku prowadzonego śledztwa, wynika, że pomysł okradzenia bankomatu należał do jego pracodawcy, który potrzebował pieniędzy na wypłaty dla pracowników, również dla Tomasza K.

Napad na Żabkę

Sąd Okręgowy w Elblągu podwyższył karę dla dwóch sprawców napadu na Żabkę w Elblągu. Rozprawa apelacyjna odbyła się 20 marca. 23-letni Oskar Ć. i o trzy lata starszy Aleksander W. napadli na sklep 3 kwietnia 2024 roku. Z kasy ukradli około 3 tys. zł. Oskarżeni przyznali się do winy, wyrazili skruchę i chęć do naprawy szkód. Po napadzie skradzione pieniądze mężczyźni, jak sami określili, „wydali na dziwki” w agencji towarzyskiej. Sąd uwzględnił apelację prokuratury i uznał, że był to rozbój podwyższając kary oskarżonym.

Narkotyki za pół miliona i wyrok w jeden dzień

23 kwietnia na pięć lat pozbawienia wolności skazał Sąd Rejonowy w Elblągu Piotra J., który był oskarżony o uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Proces mężczyzny trwał jeden dzień. Policja zatrzymała go w sierpniu 2024 r. na ul. Trybunalskiej w Elblągu, a w jego aucie znalazła narkotyki, których wartość czarnorynkową śledczy ocenili na pół miliona złotych.

To nie płyn wypity ze znalezionej butelki zabił 29-latka

Prokuratura Rejonowa w Elblągu umorzyła postępowanie w sprawie śmierci 29-latka w szpitalu przy ul. Komeńskiego w listopadzie ub. roku. Wstępna wersja śledczych zakładała, że mężczyzna zmarł po wypiciu płynu z butelki, którą znalazł na korytarzu baraku przy ul. Skrzydlatej. Badania toksykologiczne wykazały jednak w organizmie mężczyzny obecności amfetaminy w bardzo wysokim stężeniu, kwalifikowanym jako śmiertelne.

Dwadzieścia dwie osoby z zarzutami prania pieniędzy

Do Sądu Okręgowego w Elblągu wpłynął akt oskarżenia przeciwko dwudziestu dwóm osobom, którym prokuratura zarzuca popełnienie dziesięciu tysięcy przestępstw skarbowych. Akta sprawy liczą tysiąc sześćset tomów. Oskarżeni to mieszkańcy Ostródy, Olsztyna oraz pobliskich miejscowości. Proces jeszcze się nie rozpoczął.

Wyrok dla byłego pracownika szpitala za dziecięcą pornografię

16 lipca po rozprawie apelacyjnej Sąd Okręgowy w Elblągu zmniejszył karę dla Dariusza C., byłego pracownika szpitala wojewódzkiego za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej oraz treści zoofilskich. Mężczyzna usłyszał wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd pierwszej instancji skazał go w październiku ubiegłego roku na dwa lata pozbawienia wolności. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności.

Zabił żonę i się zastrzelił

10 sierpnia na jednej z posesji w Elblągu, w zaparkowanym aucie, znaleziono ciało postrzelonej 51-letniej kobiety, a w sąsiedztwie - ciało 57-letniego mężczyzny, jej męża, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo. - Na miejscu znaleziono broń palną, która mogła być wykorzystana w tym zdarzeniu – informował nas wówczas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Po ujawnieniu okoliczności tragedii przy ul. Akacjowej Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wszczęła kontrolę w Komendzie Miejskiej Policji.

Trzy promile i śmierć pasażerki. Dymytro D. usłyszał wyrok

Siedem lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności to kara dla Dymytra D., sprawcy śmiertelnego wypadku na al. Grunwaldzkiej, w którym zginęła pasażerka prowadzonego przez niego auta. – Oskarżony nie był wcześniej karany, nie jest osobą zdemoralizowaną. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, nie utrudniał prowadzonego postępowania, więc kara siedmiu lat pozbawienia wolności jest adekwatna – tak uzasadniał 4 sierpnia wyrok przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Bartosz Kulesza. Dymytro D. poddał się dobrowolnie karze i o taki jej wymiar wnioskował obrońca, na co zgodził się prokurator.

Zabójstwo na Wyspiańskiego

25 września przed Sądem Okręgowym w Elblągu rozpoczął się w proces 30-letniego Michała T., który jest oskarżony o zabójstwo 53-latka na klatce schodowej w budynku przy ul. Wyspiańskiego. – Nie chciałem zabić – to zdanie kilka razy wybrzmiało podczas pierwszej rozprawy. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 16 marca br. Michał T. miał zadać 53-letniemu mężczyźnie pięć ciosów nożem na klatce schodowej w jednym z budynków przy ul. Wyspiańskiego. 53-latek zmarł w szpitalu. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Michała T., tych w trakcie śledztwa i podczas pierwszej rozprawy, leczył się on psychiatrycznie. Był z tego powodu hospitalizowany. Proces trwa.

Doprowadzenie byłego urzędnika miejskiego na rozprawę, fot. Anna Dembińska

Były urzędnik ratusza przed sądem

15 października rozpoczął się proces byłego pracownika elbląskiego ratusza, który jest oskarżony o wykorzystanie seksualne nieletniej, a także uporczywe jej nękanie. Sąd wyłączył jawność rozprawy w całości, powołując się na dobro pokrzywdzonej małoletniej. Oskarżony został doprowadzony do sądu z aresztu tymczasowego, przed aresztowaniem był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Elblągu. Nie zajmował tam kierowniczego stanowiska, a ciążące na nim zarzuty nie są związane z wykonywaną przez niego pracą. Proces trwa.

Elblążanin przed sądem za bójkę z użyciem noża

25 listopada przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces siedmiu mężczyzn oskarżonych o udział w bójce przed nocnym klubem przy ul. Elektryków w tym mieście. Jednym z oskarżonych jest elblążanin Adrian B, który odpowiada za ranienie nożem pięciu osób. Na początkowym etapie postępowania został on aresztowany, obecnie wobec mężczyzny jest stosowany środek prewencyjny w postaci dozoru policji, 50 tys. zł kaucji oraz zabezpieczenia finansowego na majątku. Adrianowi B. grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Pozostali oskarżeni są mieszkańcami Gdańska i okolic, mają od 26 do 31 lat i odpowiadają za udział w bójce.

Sprawa brutalnego napadu na Dąbrowskiego trafiła do sądu

Prokuratura Rejonowa w Elblągu zakończyła śledztwo w sprawie brutalnego napadu na jednego z mężczyzn, który w wyniku odniesionych ran zmarł w szpitalu. Skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu Maciejowi H. Pozostałych napastników na razie nie udało się ustalić. O sprawie napadu portEl.pl napisał jako pierwszy. 2 kwietnia wieczorem na ul. Dąbrowskiego kilku sprawców napadło na 40-letniego Macieja A. Potraktowali go najpierw gazem, a potem zaatakowali przedmiotem przypominającym maczetę. Mężczyzna zmarł w szpitalu dwa dni później w wyniku odniesionych ran. Policja miesiąc później zatrzymała w Warszawie 34-letniego Macieja H., mieszkańca Białegostoku. Proces rozpocznie się w 2026 roku.

Po śmierci Oliwiera. Nadal nie ma opinii z sekcji

Minęły cztery miesiące od śmierci 19-letniego Oliwiera z Elbląga, który trafił do szpitala wprost z policyjnej interwencji, gdzie 16 sierpnia zmarł. Prokuratura Okręgowa w Toruniu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, nadal nie otrzymała protokołu z oględzin zwłok ani też opinii sądowo-lekarskiej z sekcji. Sprawa śmierci Oliwera, którą upublicznił portEl i która wywołała wielkie emocje wśród mieszkańców Elbląga, nada jest niewyjaśniona. Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu w sprawie a nie przeciw komukolwiek, co oznaczy że nikt nie usłyszał zarzutów.

Śmiertelny postrzał w Krzewsku

Przed Sądem Okręgowym w Elblągu rozpoczął się w grudniu proces oskarżonego o zabójstwo Wojciecha J. W marcu br. miał on śmiertelnie postrzelić mężczyznę z przerobionej broni hukowej. Grozi mu dożywocie. Wojciech J. obecnie przebywa w areszcie tymczasowym. Proces trwa.

