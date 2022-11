Jak zadbać o majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu? Zapytaj notariusza

Telefonicznie, na Messengerze i podczas streamingu – w sobotę 26 listopada w godz. 10-16 notariusze w całej Polsce już po raz 13. będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Dzień Otwarty Notariatu. O co można zapytać notariusza?

– Notariusza można zapytać o wszystkie sprawy, jakie na co dzień można załatwić w kancelarii notarialnej. Najczęściej są to szeroko pojęte sprawy majątkowe, umowy kupna i sprzedaży, darowizny oraz zagadnienia związane z dziedziczeniem, takie jak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, dokonanie działu spadku czy też odrzucenie spadku. Wiele osób nie wie, że część tych czynności można dokonać w kancelarii notarialnej bez konieczności udawania się do sądu – poinformowała Małgorzata Muszalska, ogólnopolska koordynatorka Dnia Otwartego Notariatu.

Jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu?

Tegoroczny temat akcji brzmi: Porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu. – Z perspektywy kancelarii notarialnej obserwujemy, jak sytuacje kryzysowe mobilizują do poszukiwania sposobów lepszego zabezpieczenia majątku. W efekcie pandemii coraz więcej osób – i to w coraz młodszym wieku – podejmuje decyzję o spisaniu testamentu, często w formie aktu notarialnego. Również wojna w Ukrainie i powoli odczuwalny kryzys gospodarczy powodują, że szukamy skutecznych sposobów, by jak najlepiej zadbać o majątek rodziny i firmy. I tu z pomocą może przyjść notariusz – przekonuje not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

W jaki sposób notariusz może pomóc?

Temat tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu jest okazją, by przypomnieć, że katalog umów i czynności notarialnych jest bardzo szeroki i dalece wykracza poza czynności, które są powszechnie kojarzone z notariatem, jak umowy kupna i sprzedaży, testamenty czy pełnomocnictwa. Mieszczą się w nim także takie czynności jak małżeńskie umowy majątkowe ustanawiające rozdzielność majątkową, umowa o podział majątku wspólnego pozwalająca uniknąć długotrwałego i niekiedy bardzo trudnego dla małżonków lub byłych małżonków postępowania przed sądem czy czynności związane z ustanowieniem zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej. Spośród wielu możliwości notariusz doradzi dokonanie takiej czynności notarialnej, która będzie odpowiednia dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii oraz poinformuje o jej możliwych konsekwencjach.

Jak zadać pytanie notariuszowi?

Idealna ku temu możliwość – niewymagająca wizyty w kancelarii notarialnej – to Dzień Otwarty Notariatu w sobotę 26 listopada 2022 r. W godzinach 10 – 16 notariusze w całym kraju będą udzielać informacji prawnych:

na Messengerze i w trakcie streamingu: na facebookowym profilu Porozmawiaj z Notariuszem

telefonicznie:

Białystok i okolice: 85 688 13 11

Gdańsk i okolice: 58 727 35 99

Katowice i okolice: 32 441 82 45

Kraków i okolice: 12 442 95 08

Lublin i okolice: 81 475 41 19

Łódź i okolice: 42 620 09 05

Poznań i okolice: 61 669 87 03

Rzeszów i okolice: 17 283 25 14

Szczecin i okolice: 91 443 55 81

Warszawa i okolice: 22 292 66 89

Wrocław i okolice: 71 738 12 01

Zadaj pytanie ekspertom z Biura Rzecznika Finansowego

Już po raz trzeci notariuszom w czasie Dnia Otwartego Notariatu towarzyszyć będą eksperci z Biura Rzecznika Finansowego, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu finansów osobistych i ubezpieczeń. Ponownie dyżur będą pełnić również eksperci z Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Rzecznika Finansowego, którzy przedstawią zalety i możliwości polubownych rozstrzygnięć w sporach z instytucjami finansowymi.

Kontakt z ekspertami z Biura Rzecznika Finansowego: 22 123 43 21

Dzień Otwarty Notariatu także po ukraińsku

Rosnąca liczba obywateli Ukrainy, którzy szczególnie w ostatnich miesiącach dokonują czynności w kancelariach notarialnych w Polsce, to główny powód zorganizowania w tym roku Dnia Otwartego Notariatu po ukraińsku. Partnerem akcji jest Ukraiński Dom w Warszawie. Fundacja „Nasz Wybór” – w jego siedzibie notariusze będą udzielać informacji na miejscu oraz telefonicznie.

Kontakt dla obywateli Ukrainy (rozmowy za pośrednictwem tłumaczy): 22 100 83 89

Dzień Otwarty Notariatu

Celem Dnia Otwartego Notariatu, który jest organizowany od 2010 r. przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi, jest edukacja prawna. Za jedno z ważniejszych zadań notariusze uznają edukowanie społeczeństwa w zakresie tych obszarów prawa, które należą do ich kompetencji, jak i szerokie informowanie o katalogu umów i czynności notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii.

Podobny cel zakłada towarzysząca DON i organizowana od 2015 r. akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku dedykowana seniorom. W czasie wykładów, które odbywają się przez cały rok akademicki, notariusze przybliżają ważne z perspektywy seniorów zagadnienia prawne, które pozwolą im ustrzec się przed niekorzystnymi dla siebie decyzjami. Rocznie w całej Polsce odbywa się ponad 100 wykładów.

Szczegółowe informacje: www.porozmawiajznotariuszem.pl