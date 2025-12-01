"Kaliber serca". Ty też możesz pomóc!

W tym roku łączymy siły, by zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Nie tylko strzelać – ale trafić w samo serce dobra. Nasz „Kaliber serca” odbędzie się 13 grudnia 2025 r. w godz. 9:00–16:00 na strzelnicy w Małdytach.

Czeka nas wyjątkowa, świąteczna zabawa ASG! Na strzelnicy powstaną różne militarne wyzwania, ognisko, choinka i klimat, którego się nie zapomina. To akcja, w której pasja spotyka się z pomocą. Zbieramy nowe pluszaki, książki, kredki, słodycze i inne drobiazgi, a także wpłaty, by przygotować świąteczne paczki dla dzieci z domów dziecka w Braniewie, Elblągu, Pasłęku i Małdytach.

Rozpoczynamy zbiórkę darów i prosimy o Wasze wsparcie! Każdy może dorzucić coś od siebie — pluszaka, słodycze, książkę, samochody lub inny gest czy dar. Bo wystarczy jeden strzał z serca, żeby wywołać cudowny uśmiech dziecka. Dary można wysyłać paczkomatem:

ul. Saperów 1B, 82-300 Elbląg (InPost)

Odbiór darów oraz informacje o akcji:

Angelika Hejmej – 604 543 066

Rafał Lech – 509 140 256

Po zakończeniu zbiórki zostanie ustalona dodatkowa data wspólnego pakowania prezentów przez darczyńców. To będzie piękny moment, w którym razem – z sercem i uśmiechem – przygotujemy paczki dla dzieciaków. Na bieżąco będziemy relacjonować otwieranie przesłanych darów — zdjęcia i krótkie filmy pojawią się na naszych kanałach społecznościowych. Chcemy także wspólnie cieszyć się i doceniać każdy podarunek, wysłany prosto z serca.

W programie także:

Strzelanie z łuku i procy

Poszukiwania z wykrywaczem metali

Tor ASG z przeszkodami i świątecznymi niespodziankami

Zapraszamy wszystkich ludzi z pasją i sercem:

motocyklistów

policjantów

służby mundurowe

ratowników

pielęgniarki

żołnierzy

pasjonatów ASG

…i każdego, kto chce zrobić coś dobrego.

Bo dobro ma swój kaliber, potrafi zmienić świat.