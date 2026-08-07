Klasyczne blokowanie? Tym razem inaczej

W Elblągu odbędzie się kolejna edycja klasyków pod McDonalds'em. Tym razem jednak uczestnicy z miejsca zbiórki (9 sierpnia godz. 12 al. Grunwaldzka 4) ruszą swoimi autami do Morąga.

„Po przybyciu do Morąga, parkujemy nasze pojazdy na parkingu przy Pałacu Dohnów, w którym mieści się niedawno na nowo zaaranżowane Muzeum Prus Górnych (ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 54). Tu ciekawostka – w muzeum znajduje się m.in. jedna z największych w Polsce kolekcji malarstwa niderlandzkiego” – informują organizatorzy., czyli grupa Elbląskie Klasyki.

Wycieczka ma charakter indywidualno-krajoznawczy. Nie jest spotem, ani zlotem. „Poruszamy się luźno w ruchu miejskim. Obowiązują nas przepisy drogowe. Nie ścigamy się. Nie mierzymy czasu przejazdu i nie rywalizujemy o miejsca na mecie. Najważniejsza jest sama droga, rozmowy przy samochodach i odkrywanie miejsc, obok których często przejeżdżamy, nie zdając sobie sprawy z ich historii Bo klasyczna motoryzacja najlepiej smakuje właśnie w podróży. Po to wymyślono Mc Drive. Do zobaczenia na trasie!”