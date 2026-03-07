Kolej na zmiany na kolei

Nasza kolej na kolej – to hasło akcji, prowadzonej przez działaczy Partii Razem. Zbierają podpisy pod petycją do marszałka województwa, by zmienić funkcjonowanie kolei regionalnych.

- Pod koniec 2026 roku kończy się kontrakt, jaki województwo ma podpisany na realizację kolejowych połączeń regionalnych. To najlepszy moment, by rozpocząć dyskusję, jak powinna wyglądać kolejna umowa i siatka połączeń – mówi Bartosz Grucela z prezydium Rady Krajowej Razem, która prowadzi zbiórkę podpisów pod petycją do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. – Czas skończyć z wykluczeniem transportowym wielu regionów naszego województwa. Połączenia kolejowe muszą służyć mieszkańcom.

Działacze partii Razem zorganizowali w sobotę przed elbląskim dworcem PKP briefing prasowy, na którym zaapelowali do władz województwa także o reaktywację kolei nadzalewowej, przywrócenie połączeń kolejowych między Elblągiem i Braniewem. Popierają też pomysł budowy bezpośredniego połączenia kolejowego między Gdańskiem a Elblągiem przez Nowy Dwór Gdański, choć – jak przyznali – tę decyzję powinien podjąć rząd.

- Postulujemy, żeby taktowanie (częstotliwość kursowania pociągów – red.), które jest na liniach kolejowych, było dostosowane przede wszystkim do tego, jak tak naprawdę mieszkańcy żyją. By w Elblągu funkcjonowało 12 par pociągów dziennie, by pierwsze pociągi startowały już od godziny 5, a te ostatnie wyjeżdżały z Elbląga po godzinie 22 – podkreślał . - Bardzo często ludzie, którzy pracują na dwie, na trzy zmiany, nie mają po prostu jak dojechać do i z pracy. Mimo że mieszkają kilkanaście kilometrów dalej, są zmuszeni do tego, żeby używać samochodu, ponieważ jest to jedyną opcja dojazdu – mówił Mateusz Rostkowski z Rady Krajowej Razem

Działacze partii Razem proponują też wprowadzenie w regionie biletu miesięcznego, wspólnego dla przejazdów koleją i autobusami w regionie. – Inne województwa już takie rozwiązania wprowadzają – twierdzą.