Zderzyli się z wozem strażackim. Utrudnienia na skrzyżowaniu (aktualizacja)

Jak poinformowali nas pracujący na miejscu zdarzenia policjanci, do zderzenia doszło podczas przejazdu strażaków do kolizji na moście Unii Europejskiej.

- Strażacy wjechali na skrzyżowanie na czerwonym świetle, mieli do tego prawo. Z kolei kierujący jadący od ul. 12 Lutego w kierunku ul. Hetmańskiej mieli zielone światło, nie zauważyli nadjeżdżającego pojazdu straży i doszło do zdarzenia drogowego. Osobowa Kia została uderzona w tył, natomiast Omoda uderzyła czołowo w bok wozu strażackiego. Na miejsce zdarzenia przybył też Zespół Ratownictwa Medycznego, stwierdzono brak obrażeń u uczestników kolizji. Kierowca straży pożarnej został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - powiedział policjant.