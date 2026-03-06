UWAGA!

----

Zderzyli się z wozem strażackim. Utrudnienia na skrzyżowaniu (aktualizacja)

 Elbląg, Zderzyli się z wozem strażackim. Utrudnienia na skrzyżowaniu (aktualizacja)
(fot. Anna Dembińska)

Przed godziną 9 na skrzyżowaniu ul. 12 Lutego z Armii Krajowej doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i wozu strażackiego. Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu. Zobacz zdjęcia.

Jak poinformowali nas pracujący na miejscu zdarzenia policjanci, do zderzenia doszło podczas przejazdu strażaków do kolizji na moście Unii Europejskiej.

- Strażacy wjechali na skrzyżowanie na czerwonym świetle, mieli do tego prawo. Z kolei kierujący jadący od ul. 12 Lutego w kierunku ul. Hetmańskiej mieli zielone światło, nie zauważyli nadjeżdżającego pojazdu straży i doszło do zdarzenia drogowego. Osobowa Kia została uderzona w tył, natomiast Omoda uderzyła czołowo w bok wozu strażackiego. Na miejsce zdarzenia przybył też Zespół Ratownictwa Medycznego, stwierdzono brak obrażeń u uczestników kolizji. Kierowca straży pożarnej został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - powiedział policjant.

Podczas pracy służb występowały utrudnienia w ruchu.

red.

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Zderzyli się z wozem strażackim. Utrudnienia na skrzyżowaniu (aktualizacja)
Zderzyli się z wozem strażackim. Utrudnienia na skrzyżowaniu (aktualizacja)
Zderzyli się z wozem strażackim. Utrudnienia na skrzyżowaniu (aktualizacja)
Zderzyli się z wozem strażackim. Utrudnienia na skrzyżowaniu (aktualizacja)

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 