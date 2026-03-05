Od poniedziałku autobus zamiast tramwaju

W związku z remontem torowiska przy ulicy Ogólnej od poniedziałku (9 marca) zostają zawieszone linie tramwajowe nr 4 i 5. Zamiast nich zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Linie nr 1 i 3 zostaną skrócone do pętli przy ul. Obrońców Pokoju.

Autobus T1 będzie kursował po trasie Ogólna – Odrodzenia – Mazurska – Browarna – Obrońców Pokoju – płk. Dąbka – Ogólna. Tymczasowe przystanki dla tej linii zostaną umiejscowione przy ul. Obrońców Pokoju przy skrzyżowaniu z ul. Poprzeczną i Batorego. Link do mapki z przebiegiem trasy. Rozkład jazdy dla autobusu T1.

Autobus T4 będzie kursował na trasie Ogólna – płk. Dąbka – 12 Lutego – Plac Konstytucji i z powrotem. Przystanek zastępczy zostanie utworzony przy sądzie na placu Konstytucji. Link do mapki z przebiegiem trasy. Rozkład jazdy dla autobusu T4: kierunek Nad Jarem, kierunek Sąd

- W autobusach linii zastępczej będzie można korzystać z EKM, a bilety papierowe będzie można kupić wyłącznie u kierowcy za odliczoną kwotą, podczas postoju autobusu na przystanku – informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w swoich mediach społecznościowych.

Linie tramwajowe nr 1 i 3 zostaną skrócone i będą rozpoczynać się i kończyć przy pętli na ulicy Obrońców Pokoju. Tu sprawdzisz rozkład dla linii nr 1 (kierunek Druska, kierunek Obrońców Pokoju) , tutaj dla linii nr 3 (kierunek Saperów, kierunek Obrońców Pokoju). Zmiany dotkną także rozkład jazdy tramwaju nr 2. Tutaj sprawdzisz aktualny rozkład (kierunek Marymoncka, kierunek Druska)

Zmiany będą obowiązywać od 9 marca (poniedziałek) do odwołania.

W ramach inwestycji modernizacji poddane zostaną łuki wjazdowe do pętli tramwajowej przy ul. Ogólnej. Po zakończeniu prac przy pętli na Ogólnej planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji — modernizacji torowiska w ciągu ul. 1 Maja. Rozpoczęcie tych prac zaplanowano na przełom marca i kwietnia.